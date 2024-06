Tous les bienfaits pour la santé des composants de la propolis ! La propolis est un produit naturel issu du travail des abeilles : celles-ci la fabriquent afin de protéger leur ruche. Véritable trésor naturel, ses bienfaits pour la santé ont été largement démontrés par les études. Découvrez ici la composition de la propolis et toutes ses propriétés !

La propolis : un produit uniquement naturel



La propolis contient en tout plus de 300 substances différentes ! Les abeilles la produisant à partir de la substance résineuse de certains arbres, il est normal que ses deux composants principaux soient la résine (environ 50%) et la cire (environ 30%).



Les 20% restants sont essentiellement constitués de 5 éléments auxquels flavonoïdes , les acides phénoliques , les huiles essentielles , les vitamines et les minéraux .







Les flavonoïdes : des antioxydants efficaces !



La propolis contient plus de 20 variétés différentes de flavonoïdes (quercétine, kaempférol, acacétine, etc.) connues pour leurs propriétés antioxydantes . Les flavonoïdes fonctionnent par neutralisation des radicaux libres responsables du stress oxydatif. Ils évitent ainsi un vieillissement prématuré des cellules.



Les flavonoïdes sont également réputés pour leurs vertus anti-inflammatoires : ils inhibent certains enzymes pro-inflammatoires (la cyclooxygénase et la lipoxygénase) et limitent l’inflammation, ainsi que la douleur qui lui est associée.







Faites confiance aux pouvoirs antimicrobiens des acides phénoliques !



Autres facteurs de bienfait, les acides phénoliques se retrouvent dans la propolis sous diverses formes : acide caféique, acide férulique, acide cinnamique, etc.



Comme les flavonoïdes, ils procurent une protection contre les radicaux libres , mais fournissent en plus une a ide précieuse pour la reconstruction des cellules .



Toutefois, les acides phénoliques sont surtout connus pour leurs propriétés antimicrobiennes. Ils contribuent à la lutte contre les bactéries, les champignons et certains virus , rendant la propolis bénéfique aussi bien pour la santé buccodentaire (prévention des infections buccales) que pour la protection contre les bactéries pathogènes (staphylocoque).







Les huiles essentielles et la stimulation du système immunitaire



Parmi les 300 substances que renferme la propolis, les huiles essentielles tiennent un rôle important.



Il s’agit principalement de l’eugénol, du pinocembrine et du bisabolol. Ces huiles essentielles possèdent surtout des vertus immuno-modulatrices : elles participent à la régulation du système immunitaire, renforçant la capacité de l’organisme à combattre les infections .



Grâce aux huiles essentielles, la consommation de propolis réduit par ailleurs les effets des réactions allergiques et des inflammations . Elle est particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant d’allergies saisonnières ou de maladies auto-immunes.







Les vitamines et les minéraux, indispensables pour la santé



Derniers composants de la propolis porteurs de bienfaits, les vitamines et les minéraux se déclinent en vitamines B1, B2, B6, C et E, ainsi qu’en magnésium, calcium, potassium et zinc .



Chacun de ces éléments apporte ses propres propriétés, la vitamine C faisant par exemple office d’antioxydant.



Le calcium est quant à lui bénéfique pour la santé des os et des dents, tandis que le magnésium joue un rôle certain dans le bon fonctionnement des muscles et des cellules nerveuses. Le potassium régule l’équilibre hydrique et, enfin, le zinc est important pour la fonction immunitaire.



Publié le 07/06/2024







