Toulouse : une journée de dépistage de l'insuffisance cardiaque le 19 novembre prochain Dans le cadre du projet national DEPIC FR*, le CHU de Toulouse (l’hôpital Rangueil) fait partie des établissements de santé sélectionnés pour réaliser une série de dépistages d’insuffisance cardiaque. L’objectif de cette journée étant de faire bénéficier aux Toulousains d’un dépistage gratuit et rapide et de permettre un meilleur suivi des patients souffrant d’insuffisance cardiaque. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mercredi 30 Octobre 2024





Elle touche particulièrement les plus de 60 ans mais son incidence s’accroît néanmoins avant 55 ans, en raison notamment d’habitudes de vie délétères à la santé (tabagisme, sédentarité, alimentation).



On considère qu’1,5 million de Français sont atteints d’insuffisance cardiaque et que ce problème de santé est à l’origine de 200.000 hospitalisations par an. Par ailleurs, du fait du vieillissement de la population, la fréquence de l'insuffisance cardiaque devrait augmenter dans les années à venir de 25% tous les 4 ans. C’est énorme !



Comme le souligne le Pr Michel Galinier, chef du service de cardiologie : « ce dépistage gratuit permet d’identifier rapidement les premiers signes d’insuffisance cardiaque, une maladie souvent silencieuse mais aux conséquences lourdes si elle n'est pas traitée à temps. En agissant tôt, nous pouvons réellement changer le parcours de soin des patients. »



De fait, en présence de symptômes évocateurs (fatigue, essoufflement, œdèmes...), un bilan s’avère nécessaire. Ce dernier permet de poser le diagnostic d’insuffisance cardiaque, d’en rechercher la cause et les maladies associées pouvant l’aggraver.



D’autre part, une prise en charge adaptée ralentit l’évolution de la maladie et prévient la décompensation cardiaque !



Les équipes du service de cardiologie de l’hôpital Ranguei* seront présentes pour accompagner les participants (âgés d’au moins 40 ans) lors d’un test de dépistage de l’insuffisance cardiaque.





Ce test inclus :

Un questionnaire à remplir (âge, symptômes … )

Un dépistage par bandelette (prélèvement d’une petite goutte de sang au bout du doigt)

Attente des résultats pendant 15 minutes

Si le résultat est positif, le patient pourra se rendre directement (sans rendez-vous) en service de cardiologie pour réaliser une échocardiographie.



Pendant l’attente des résultats, les associations de patients et nos professionnels de santé se tiennent à disposition autour de stands d’information pour répondre aux questionnements et donner des renseignements.



