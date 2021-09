Toulouse : un octogénaire violemment attaqué pour une simple sacoche...

Voici le quotidien de nombreuses personnes âgées... Un quotidien qui leur fait peur. Une peur qui les tenaille et les empêche de sortir de chez elles. Parce qu’elles savent très bien qu’elles sont les proies potentielles de ces voleurs sans vergogne qui, même quand ils sont arrêtés, sont rarement condamnés par la justice…



Chaque jour voit son lot de fait divers relatifs à des agressions d’ainés qui contredit malheureusement ce que d’aucuns nomment un « sentiment d’insécurité »… Comme le relate l’article de la Dépêche du Midi, le voleur n’a pas hésité à attaquer et à traîner l’octogénaire au sol sur plusieurs mètres afin de lui dérober sa sacoche…



Les faits se sont déroulés le 24 septembre 2021 à Lévignac​, une commune de 2.000 habitants située à nord-ouest de Toulouse. Il était 10h du matin. L’agresseur s’en est pris à l’homme de 84 ans alors qu’il sortait de son véhicule. Il est parvenu à s’enfuir avec la sacoche. Plusieurs témoins ont vu la scène.



Voici le quotidien des Français d’une manière générale et des ainés plus spécifiquement. Et même si la police fait son travail et que ces sauvages sont arrêtés, ils sont rarement jugés ou écopent de peines relativement légères.



Toujours est-il que de nos jours, les personnes âgées ont peur de sortir de chez elles ! Il faut arrêter l’angélisme à ce sujet. Ces agressions sont intolérables et devraient être très sévèrement sanctionnées. Un des enjeux des prochaines élections présidentielles ? Assurément.