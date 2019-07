Article publié le 15/07/2019 à 08:52 | Lu 179 fois Toulouse : un 15ème restaurant solidaire pour les seniors Une belle initiative locale qui se développe. En effet, la mairie de Toulouse vient d’inaugurer son 15ème restaurant pour les plus de 60 ans qui propose tous les midis de la semaine des repas au prix de 3.40 euros. Une manière de se retrouver ensemble autour d’un bon petit plat sans se ruiner.

Depuis mars 2014, la mairie de Toulouse (Haute-Garonne) a développé le concept des restaurants pour les seniors ; pour les plus de 60 ans toulousains.



Dans la pratique, il s’agit de faire sortir les retraités de chez eux en leur proposant des restaurants de proximité où ils peuvent manger équilibré pour moins de 4 euros par repas tout en rencontrant d’autres seniors. En toute convivialité.



Et ça marche ! La mairie vient tout juste d’inaugurer coup sur coup, les 14ème (quartier Jules Julien) et 15ème établissements (Quartier de Lardennes) ! Les tables de quatre ou six personnes permettent aux ainés de faire connaissance et de discuter autour d’un bon petit plat. Ces restaurants sont ouverts tous les midis dans jours de la semaine, et certains clients viennent quasiment tous les jours !



Ce service s’adresse à tous les habitants de Toulouse de plus de 60 ans, sans conditions de ressources. Seule obligation ? La réservation. Ils sont ouverts tous les midis, du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30. Le prix : 3,40 euros. Une belle manière de lutter contre la solitude des ainés.











