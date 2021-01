Toulouse : onze cas du variant anglais dans une maison de retraite

Alors que le gouvernement poursuit sa campagne de vaccination des personnes âgées et des personnels de santé, la Covid-19 continue de contaminer et de sévir dans les maisons de retraite.



Ainsi, dans un récent communiqué, l’agence régionale de Santé d’Occitanie indique que parmi l’ensemble des signalements reçus ces derniers jours, plusieurs nouveaux cas liés à un variant du virus Covid-19 sont confirmés dans la maison de retraite (EHPAD) Saint-Exupéry située à Toulouse dans le quartier de Montaudran.



Selon l’Arsoc, tout a commencé à la suite d’un premier cas positif Covid-19 signalé le 4 janvier dernier.



Dans la foulée, une campagne de dépistage systématique a été réalisé, ce qui a permis, selon le communiqué, « de suspecter puis confirmer 11 cas positifs au variant anglais au sein de l’EHPAD (concernant 8 résidents et 3 personnels) ». A noter d’ailleurs que l’un de ces résidents âgés est décédé récemment. Et quatre résidents ont du être hospitalisés.



A ce stade, les résidents hébergés en secteur protégé -type Alzheimer- ne semblent pas être impactés par ces contaminations. La Direction de l’établissement reste en relation avec les familles concernées pour les informer régulièrement de l’évolution de la situation.



Avec ces 11 nouveaux cas toulousains, l’Occitanie totalise désormais 21 cas du variant anglais.