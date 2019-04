Article publié le 02/04/2019 à 05:44 | Lu 167 fois Toulouse : cinq résidents décèdent des suites d'une intoxication alimentaire On le sait, chez les personnes âgées, une intoxication alimentaire peut entrainer des conséquences dramatiques voire fatales… Le week-end dernier, cinq résidents d’une maison de retraite près de Toulouse (Haute-Garonne) sont décédés après avoir été pris de vomissements.

Tout comme dans les hôpitaux, la propreté et la qualité de l’alimentation doit être irréprochable dans les maisons de retraite. Sinon, la moindre intoxication alimentaire d’un résident âgé et fragilisé peut s’avérer dramatique, voire fatale.



C’est ce qui s’est passé le week-end dernier dans un EHPAD du groupe Korian de la banlieue sud de Toulouse. Cinq résidents sont morts après une probable intoxication alimentaire qui serait survenue lors du diner du dimanche soir. Une enquête est en cours pour déterminer l’origine de l’intoxication alimentaire présumée, selon la préfecture.



Peu après le repas, une vingtaine de résidents aurait commencé à vomir. Au total, cinq personnes sont mortes malgré l’intervention rapide des secours et quinze sont dans une urgence relative indique la préfecture dans un communiqué.



Ouvert en 2006, cet établissement privé hébergeait 82 résidents, dont 17 personnes accueillies en unité protégée (Maladies d’Alzheimer et apparentées), selon l’ARS.



« Si l'intoxication alimentaire est avérée, l'AD-PA rappelle que cette situation est tout à fait exceptionnelle dans un secteur extrêmement contrôlé par les services compétents du point de vue de la sécurité alimentaire, et l'enquête devra déterminer si les anomalies sont liées à l'approvisionnement des denrées ou à leur préparation ».



Et d’ajouter que, « tout comme les nombreux décès liés à la grippe ou à la canicule ce drame révèle de nouveau la grande fragilité des personnes âgées (...) Trop longtemps les pouvoirs publics ont considéré l'aide aux personnes âgées comme un secteur très secondaire ce qui explique les retards importants accumulés en France ».











Dans la même rubrique : < > L'intimité menacée de Miguel Jean et Aurélien Dutier (livre) Korian célèbre les femmes à travers le portrait de résidentes