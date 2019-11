Article publié le 14/11/2019 à 01:00 | Lu 97 fois Toulouse : Korian ouverture d'une clinique SSR au sein de l'Oncopole Le groupe Korian, l’un des principaux acteurs en matière de maisons de retraite, annonce l’ouverture de la clinique Estela à Toulouse (31) ; il s’agit d’une clinique de soins de suite et de réadaptation (SSR) oncologiques et gériatriques qui sera située au sein du fameux Oncopole de Toulouse.

Elle dispose de 95 lits en hospitalisation complète et intègre un hôpital de jour de 15 places. Précisons que cet établissement de 5 000 m2 remplace la clinique Val des Cygnes (Labarthe-sur-Lèze) qui a quant à elle fermé ses portes.



Ce nouveau pôle de santé va donc proposer une offre en SSR oncologiques et gériatriques. Bien évidemment, elle dispose d’une autorisation pour exercer cette activité. Elle sera spécialisée dans la prise en charge des affections onco-hématologiques et proposera un accompagnement spécifique et coordonné pour les patients atteints d'affections onco-hématologiques et onco-gériatriques.



Dans ce contexte, elle proposera des soins de support en oncologie avec un accompagnement thérapeutique continu intégré et une prise en charge des symptômes de la maladie et/ou des traitements (douleur, fatigue, problèmes nutritionnels, troubles digestifs, respiratoires et génito-urinaires, troubles locomoteurs, handicaps, difficultés sociales, souffrances psychiques, perturbation de l'image corporelle…)



La clinique va également accueillir des patients âgés polypathologiques pour une évaluation des pertes de capacités physiques et cognitives et des programmes de rééducation et de réadaptation.



Son hôpital de jour polyvalent permet quant à lui, d’accompagner le retour et le maintien à domicile des patients. Il dispose de ses propres locaux et de son équipe dédiée. Il intervient pour des soins de supports (pendant la maladie ou ses suites), des consultations et des évaluations gériatriques et la prise en charge de patients polypathologiques dépendants.



A noter que cette clinique a engagé un partenariat avec la Ligue contre le Cancer de Haute Garonne afin d’offrir aux patients et à leur famille des activités et des modalités d’accueil qui facilitent leur vie. L’établissement est par ailleurs partie prenante du programme INSPIRE, porté par le CHU de Toulouse, qui vise à promouvoir le vieillissement « en bonne santé ».



La clinique Estela a été conçue par l’architecte Jean-Paul Viguier. Elle a été pensée avec la conviction que le confort est propice aux soins ; à ce sujet, le bâtiment favorise la convivialité et la présence des proches. Des salons sont ainsi mis à disposition pour accueillir les familles et les patients peuvent avoir accès à un salon de coiffure.



L’établissement intègre également des solutions digitales parmi lesquelles un système de badges pour contrôler les ouvertures de portes, et dans toutes les chambres de la domotique ainsi qu’une boxe visant à favoriser les échanges entre le patient et son entourage. Respectueux des normes de qualité environnementale, il donne accès à un jardin dont une partie est aménagée pour la rééducation des patients.



Korian est déjà très présent en Occitanie avec six cliniques, 23 maisons de retraite et deux résidences services qui ouvriront début 2020.



Clinique Estela

10 avenue Hubert Curien 31100 Toulouse

Tél. : 05 82 08 17 00









