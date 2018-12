Article publié le 19/12/2018 à 02:02 | Lu 121 fois Tokyo, le guide idéal : pour découvrir un Tokyo méconnu Tokyo est une métropole immense et effervescente aux avenues si larges que les traverser peut être un détour. Chaque petite rue peut réserver son lot de surprises. Les boutiques et restaurants se superposent du sous-sol d’une station de métro au 10ème étage d’un immeuble commercial.

Autant d’activités, de musées, de parcs et même de temples, parfois glissés entre deux buildings ou perdus en pleine zone résidentielle. Un flot continu d’employés, de touristes, d’étudiants et de familles, mais toujours très ordonné. Peu importe ce que vous cherchez, vous le trouverez à Tokyo.



Vous avez toujours rêvé d’explorer la capitale japonaise mais ne savez pas par où commencer ? Suivez le guide ! De la préparation de votre voyage à la sélection des quartiers à visiter selon vos centres d’intérêts, en passant par les meilleurs établissements tokyoïtes inconnus du grand public, Tokyo le Guide idéal, propose tout ce dont vous avez besoin.



En plus des cartes optimisées pour vous repérer facilement, d’un plan détachable des lignes de métro et des trains tokyoïtes et des itinéraires de balades au cœur de la ville, le livre de Jérôme Schmidt édité par Les Arènes prend le temps de vous apprendre tout ce que vous devez savoir avant de partir.



Premier séjour à Tokyo

Si vous n’avez jamais mis les pieds à Tokyo, il sera votre meilleur allié afin de découvrir les quartiers populaires et d’être autonome dans la grande ville sans vous confronter à la barrière de la langue ou passer votre temps sur internet, trouver des izakayas sympas, toutes les adresses citées dans le guide ont été testées.



À votre disposition, d’innombrables conseils sur la préparation de votre voyage, pour ne rien laisser au hasard. Mais aussi des règles de vie, pour éviter les faux pas dans une société japonaise régie par de nombreux codes. Saviez-vous qu’il est interdit de fumer dans la rue au Japon ?



Vous aurez toutes les clés afin de communiquer et de créer des souvenirs mémorables avec les habitants, en mettant de côté les différences culturelles. Enfin, un lexique et des expressions utiles apporteront la touche finale qui manquait à vos préparatifs.

Pour les habitués

Vous êtes un habitué de Tokyo ? Même après plusieurs visites, vous trouverez des pépites dans l’un des 50 quartiers décortiqués au fil des 800 pages du livre. Partez en balade d’un bout à l’autre de Tokyo en passant par des zones résidentielles afin de ressentir l’âme du quotidien nippon.



Passez les portes d’un petit restaurant caché dans une ruelle, essayez un sentô (bain public) traditionnel inconnu des touristes et faites vos courses au supermarché comme un vrai Tokyoïte !

Grâce à ce guide, vous avez toutes les cartes en main pour créer votre propre expérience de la capitale.



Très touffu et complet, on ne peut néanmoins penser qu’il est réservé aux expatriés qui passent plusieurs mois dans cette ville gigantesque. Un seul reproche : son poids de 600gr qui n’incite pas à l’avoir dans sa poche en permanence.



Une solution arracher les pages de la balade du jour et les conserver sur soi avant de les recoller. Un joli cadeau de Noël pour un futur voyage. Sa lecture est en soi une découverte.



Joel Chassaing-Cuvillier











