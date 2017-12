Article publié le 06/12/2017 à 02:16 | Lu 101 fois Toit + Moi : première plateforme européenne de cohabitation intergénérationnelle Toit + Moi est une toute nouvelle plateforme numérique et européenne de cohabitation intergénérationnelle. Dès janvier 2018, elle mettra en relation des étudiants et des seniors pour des cohabitations, chacun s’engageant à une bienveillance mutuelle, à des échanges à l’occasion de repas ou de sorties, par exemple.





L’idée est très bonne, mais son développement, malgré de nombreuses campagnes de communication sur le sujet n’a jamais vraiment réussi à décoller… La plupart du temps par manque de candidats « seniors » qui ne sont pas vraiment au courant du concept. Les jeunes semblant de leur côté, nettement plus ouverts à ce genre de chose.



Même des films français comme



Initié par la Cnav, Toit + Moi souhaite incarner le nouveau visage du service public numérique de la Sécurité sociale, en développant autrement la solidarité intergénérationnelle. Afin de prévenir l’isolement des retraités, cette plateforme numérique a été développée. Elle met en relation des retraités disposant d’une chambre libre avec des jeunes Erasmus à la recherche d’un logement.



Pour les seniors ou les personnes âgées, ce dispositif permet une présence rassurante et une ouverture à une autre culture. Pour les jeunes, il supprime un frein à la mobilité en simplifiant l’accès au logement dans le pays d’accueil. Point important : il n’y a pas d’engagement monétaire ou d’obligation de présence, uniquement une participation aux charges courantes (électricité, eau, internet, etc.) dans la limite de 150 euros mensuels.



