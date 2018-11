Article publié le 26/11/2018 à 01:00 | Lu 75 fois Tilia : une appli pensée par et pour les aidants Lancée en 2018, l’application Tilia (soutenue par un assistant personnel en « chair et en os » vise à faciliter le bien-vieillir à domicile des personnes âgées en mettant à disposition une offre de services qui accompagne les aidants dans l'organisation et le suivi quotidien d'un proche en perte d'autonomie.

L'idée de Tilia -comme la plupart d’ailleurs- part d'un constat simple et d’un manque sur le marché… Un marché de onze millions de Français qui tous les jours, souvent en plus de leur travail et de leurs responsabilités, doivent en plus, s’occuper d’un proche en perte d'autonomie...



Une tâche que la plupart de ces personnes, remplie sans rechigner, mais qui représente tout de même une très lourde responsabilité et de nombreux soucis qui peuvent, à terme, entrainer des problèmes de santé et/ou de la dépression chez ces aidants.



Dans ce contexte, on comprend bien qu’il convient de trouver des solutions pour les aider... D’autant que le nombre d’aidants est appelé à se multiplier dans les années à venir avec le vieillissement de la population, mais surtout, avec l’accroissement important des personnes âgées de 85 ans et plus…



« Je sais que le rôle d'aidant que l'on endosse naturellement par amour pour nos proches n'est pas toujours facile à assumer. Je sais que maintenir à domicile un proche en perte d'autonomie n'est pas chose aisée, j'ai vu mes parents s'épuiser et perdre leur énergie dans ce rôle, indique Christine Lamidel, fondatrice de Tilia et aidante elle-même.



Et de poursuivre : « Je sais aussi que l'on se sent parfois seule et démunie face à l'ampleur de la tâche et qu'enfin, il est compliqué de concilier vie personnelle, vie professionnelle et vie d'aidant. C'est pour toutes ces raisons, que nous avons imaginé Tilia ».



Dans la pratique et comme toutes les applis, cette dernière est disponible sur smartphone et tablette. Mais ce qui fait son originalité, c’est qu’elle est couplée à un assistant personnel joignable 24h/24 – 7j/7. In fine, cela doit permettre d'organiser le quotidien d'un proche dépendant à son domicile, sans que celui-ci ne soit nécessairement équipé de l'application.



Comment, ? Avec des conseils et de l’orientation dans la recherche de prestataires ; en étant accompagné dans la réalisation de tâches administratives ; en coordonnant les différents intervenants autour de son proche ; en recevant une confirmation en temps réel de la bonne réalisation des prestations au domicile de son proche ; etc.



Tilia souhaitant faire évoluer ce service au plus proche des attentes des aidants afin de pouvoir les soutenir au quotidien, il sera disponible gratuitement pour tous les aidants jusqu'en mars 2019…











