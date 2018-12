Article publié le 18/12/2018 à 01:00 | Lu 121 fois Thyssenkrupp Home Solutions : garantie à vie pour ses monte-escaliers Acteur international de la mobilité à domicile depuis plus de 65 ans et spécialiste des solutions d’accessibilité dans le monde tels que les monte-escalier, Thyssenkrupp Home Solutions propose depuis le 1er octobre dernier, une garantie à vie sur tous ses monte-escalier installés en direct par le constructeur.





Pour ce faire, le monte-escalier est l’une des différentes solutions qui existent sur le marché, favorisant le maintien à domicile en toute sécurité. En France, les consommateurs connaissent principalement l’entreprise britannique



Après avoir été « Élu Service Client de l’Année 2019 » pour la deuxième année consécutive en octobre dernier, l’entreprise s’engage à nouveau auprès de ses clients en proposant la garantie à vie de ses monte-escaliers depuis le 1er octobre dernier à condition que le produit soit installé directement par le constructeur.



Plus concrètement, cette garantie couvre d’éventuels dysfonctionnements, pannes et dommages à vie, indépendamment de l’âge de l’utilisateur final : elle prend en charge l’entretien annuel du monte-escalier, le dépannage à domicile, la prise en charge des frais de déplacement et le remplacement des pièces détachées du monte-escalier à vie.



Le marché du monte-escalier est appelé à se développer fortement dans les années à venir avec le vieillissement des populations dans le monde. Un vieillissement associé à une volonté, bien légitime d'ailleurs, de rester vivre à domicile le plus longtemps possible. Pour ce faire, le monte-escalier est l'une des différentes solutions qui existent sur le marché, favorisant le maintien à domicile en toute sécurité. En France, les consommateurs connaissent principalement l'entreprise britannique Stannah, qui truste une bonne part du marché. Mais on connait moins Thyssenkrupp Home Solutions (même groupe qui celui qui fabrique la plupart des escalators dans le monde).











