Article publié le 08/01/2021 à 01:57 | Lu 180 fois Thermor by Cabasse, la fusion entre chaleur et musique





Imaginez une maison où la musique se diffuserait aussi agréablement que la chaleur. Ne serait-ce pas le summum du confort ? Deux entreprises françaises, Thermor et Cabasse, ont créé un partenariat exclusif pour offrir le meilleur de leur savoir-faire en termes de confort thermique et acoustique.





Intelligent, cet appareil répond aux attentes des consommateurs en matière d’économies et de confort. Il s‘adapte au quotidien des occupants de la maison et varie son intensité de chauffe en fonction des situations (Détection d’occupation, fenêtres ouvertes, etc.). Avec son design élégant, le radiateur est désormais un élément de décoration à part entière.



Créée en 1950 par George Cabasse, la Maison Cabasse est une entreprise française historiquement installée dans la baie d’Iroise en Bretagne (Finistère). Cette maison de renom ne cesse d’innover afin que ses enceintes restituent un son parfait, sans altération, coloration ou distorsion.



Avec toujours la même volonté d’innover et de développer des produits de haute-qualité, Thermor et Cabasse proposent une enceinte Thermor by Cabasse multi-room connectée Wifi et Bluetooth, développée spécialement pour Equateur 4.



Rassemblant le meilleur du savoir-faire en termes de performances et de qualité sonore, l’appareil compact au son haut de gamme est fixé au radiateur grâce à des aimants et est alimenté via une prise USB astucieusement intégrée sur son côté.



Compacte mais puissante, cette enceinte multiroom s’utilise en Bluetooth ou en Wifi via l’application Cabasse Stream Control et permet de jouer le même morceau au même moment, sur plusieurs autres enceintes dans des pièces différentes.



Source Avec le radiateur Equateur 4, Thermor propose le meilleur de son savoir-faire. Pensé et fabriqué en France, l’appareil, au design élégant, est à la fois innovant et personnalisable quelle que soit la saison.Intelligent, cet appareil répond aux attentes des consommateurs en matière d’économies et de confort. Il s‘adapte au quotidien des occupants de la maison et varie son intensité de chauffe en fonction des situations (Détection d’occupation, fenêtres ouvertes, etc.). Avec son design élégant, le radiateur est désormais un élément de décoration à part entière.Créée en 1950 par George Cabasse, la Maison Cabasse est une entreprise française historiquement installée dans la baie d’Iroise en Bretagne (Finistère). Cette maison de renom ne cesse d’innover afin que ses enceintes restituent un son parfait, sans altération, coloration ou distorsion.Avec toujours la même volonté d’innover et de développer des produits de haute-qualité, Thermor et Cabasse proposent une enceinte Thermor by Cabasse multi-room connectée Wifi et Bluetooth, développée spécialement pour Equateur 4.Rassemblant le meilleur du savoir-faire en termes de performances et de qualité sonore, l’appareil compact au son haut de gamme est fixé au radiateur grâce à des aimants et est alimenté via une prise USB astucieusement intégrée sur son côté.Compacte mais puissante, cette enceinte multiroom s’utilise en Bluetooth ou en Wifi via l’application Cabasse Stream Control et permet de jouer le même morceau au même moment, sur plusieurs autres enceintes dans des pièces différentes.







Dans la même rubrique < > KitchenAid : le blender façon rétro Garmin présente son Tacx Boost : un vélo d'appartement robuste et silencieux MyHeritage : un kit ADN à 45 euros pour tout savoir de vos origines...