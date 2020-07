Article publié le 09/07/2020 à 09:52 | Lu 199 fois Thermolactyl : cinq nuances de "nude" pour passer inaperçu





Certes nous sommes en plein été… Mais chaque hiver, le fameux Thermolactyl de Damart se réinvente : il fut plus fin, plus innovant et disponible en cinq niveaux de chaleur pour un confort au degré près. Et cette année ? Le voilà décliné en cinq nuances de nude (couleur chair) pour épouser toutes les carnations.

Son nom ? Thermolactyl Invisible. L’idée est que ces cinq nuances de couleur lui permette de se rapprocher le plus de celle de votre peau. Ce afin, d’être le plus discret possible de manière à vous accompagner tout au long de la journée avec une confortable sensation de chaleur.



Ce nouveau Thermolactyl Invisible a été développé dans une matière microfibre, légère et fine. Enfin, ses coutures extraplates et ses tonalités qui s’ajustent à chaque carnation, le rendent indétectable sous nos vêtements.



« Notre mission est d’inventer le « care wear », une nouvelle génération de sous-vêtements qui apportent un niveau de confort et de bien-être inédit : des protections thermiques qui s’adaptent à chaque saison, chaque niveau d’activité, chaque morphologie » indique Guillaume Boussaroque,

directeur de la R&D Damart.



Et de poursuivre : « inspiré de l’univers cosmétique, ce sous-vêtement seconde peau est ultra fin et apporte une sensation de chaleur. Nous l’avons mis au point pour l’automne et les hivers doux, lorsque la température extérieure oscille entre 5 et 15 degrés ».



Fondée en 1953, Damart ne cesse d’innover pour le bien-être et participe à la création des textiles de demain. En six décennies, la marque a multiplié les innovations dans le domaine du prêt-à-porter. L’enseigne reste l’un des leaders du marché senior en France.



Sa clientèle est fidèle et multigénérationnelle, avec en cœur de cible les femmes de 60 ans et plus. Toujours aux mains de ses fondateurs, la famille Despature, Damart est la seule entreprise de cette taille à diffuser ses collections de prêt-à-porter en multicanal et à les garantir à vie.









