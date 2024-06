Thermes de Digne-les-Bains : le point sur les cures seniors La prédominance de la population senior parmi les curistes met en lumière l'importance croissante des soins thermaux pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées. A ce titre, les Thermes de Digne-les-Bains se distinguent par leur capacité à répondre à ces besoins spécifiques (rhumatologie ou ORL), offrant des programmes de soins personnalisés qui allient efficacité thérapeutique, confort optimal et bienfaits climatiques.

On le sait, la cure thermale est reconnue par le milieu médical et s'inscrit dans une démarche thérapeutique prise en charge par la sécurité sociale. Elle est prescrite par un médecin et répond à un programme adapté à l'affection traitée.



Plusieurs études ont prouvé l'efficacité des soins à base d'eau thermale et leurs bienfaits sur les maladies chroniques. Elle permet une prise en charge globale du patient. Au-delà des études, les témoignages des curistes sont sans équivoque sur l'effet des soins pour leur mieux être physique et moral.



Aujourd'hui, plus que jamais, la cure thermale est une véritable bulle d'oxygène, l'alternative d'une médecine naturelle, une thérapie douce recommandée pour contrer les maux liés à l'âge, tels que les douleurs chroniques, arthrose, rhumatismes, ou encore certaines affections respiratoires.





La cure en rhumatologie



Exploitée dans le cadre de soins de balnéothérapie, l'eau thermale de Digne-les-Bains est antalgique, anti-inflammatoire, cicatrisante et chondro-stimulante (stimulante sur la reconstruction du cartilage osseux).



La minéralisation très importante de l'eau (concentration supérieure à 10g/L) offre par ailleurs une grande portance, qui facilite les mouvements.



Les cures proposées à Digne-les-Bains sont reconnues pour leur efficacité dans le traitement d'un large éventail de pathologies.



Parmi les plus couramment traitées, on retrouve l'arthrose dans toutes ses formes douloureuses et invalidantes et dans toutes ses localisations, les névralgies et les radiculalgies des membres, souvent sources de douleurs aiguës, les rhumatismes inflammatoires hors périodes de crise, ainsi que les rhumatismes abarticulaires.



En complément de la cure en rhumatologie, sont organisées des sessions spécifiques pour les personnes atteintes de fibromyalgie (hors prise en charge).



Sont alors proposés des ateliers supplémentaires avec pour objectifs d'analyser, comprendre et soulager sa douleur et d'améliorer les symptômes périphériques (sommeil, stress, anxiété...).



On retrouve notamment des séances de sophrologie / relaxation, des ateliers 'Outils gestion du stress' ou encore des séances de gym posturale. Prochaine session de 9 au 28 septembre 2024



Une cure thermale en rhumatologie se déroule sur 18 jours. Chaque jour, les curistes bénéficient de quatre soins prescris en amont par le médecin thermal, permettant une approche personnalisée et efficace.



Les options de soins incluent l'application de boue, soit locale soit générale, réalisée en cabine individuelle pour un confort optimal.



Les bains sont variés : en baignoire équipée d'aérobain ou par douche en immersion, ainsi que des bains en piscine pour une détente musculaire en douceur. Les douches jouent également un rôle crucial avec la douche générale au jet, la douche de forte pression sous immersion en piscine, la douche pénétrante, et le massage sous l'eau.



Les bénéfices de ces soins sont multiples et significatifs. Ils permettent notamment la sédation de la douleur et de l'inflammation articulaire, la diminution des gonflements, ainsi qu'une réduction notable de la consommation médicamenteuse et des anti-inflammatoires.





La cure en ORL / voies respiratoires



Ces thermes proposent également des cures ORL, voies respiratoires. Exploitées dans le cadre de soins d'aérosolthérapie, de détersion ou encore de balnéothérapie, l'eau thermale de Digne-les-Bains dispose d'une action anti-infectieuse, décongestionnante, régulatrice sur le mucus et stimulante pour les défenses immunitaires.



Les cures en ORL, voies respiratoires sont particulièrement recommandées pour les personnes souffrant de rhinites, rhinopharyngites chroniques ou à répétition, sinusites chroniques ou à répétition, pharyngites chroniques, laryngites chroniques, ou encore otites à répétition ou chroniques. La cure thermale ORL, voies respiratoires dure également 18 jours.



Chaque jour, les curistes bénéficient de six soins individuels ou collectifs prescrits par le médecin thermal, garantissant un traitement adapté à leurs besoins. Parmi les soins proposés, on retrouve : aérosol simple ou sonique, bain nasal, aérobain, douche pénétrante, douche locale au jet, gargarisme, humages et pulvérisation, inhalation collective et enfin rééducation respiratoire.



Il est possible de se faire prescrire une cure pour traiter la rhumatologie et les voies respiratoires/ORL. Il s'agit d'une cure avec deux orientations thérapeutiques.





Mini-cures et forfaits découverte



Pour toutes celles et ceux souhaitant découvrir les vertus anti-inflammatoires de l'eau thermale de Digne-les-Bains, riche en Soufre, ainsi que le savoir-faire de la station en matière de soulagement des douleurs, ces thermes proposent une formule inédite : le forfait Découverte.



La formule comprend 4 soins de la cure thermale Rhumatologie : aérobain, application de boue thermale, douche pénétrante, douche de forte pression sous immersion en piscine.



Il est également possible d'effectuer des « mini-cures » en Rhumatologie ou en ORL - Voies Respiratoires. D'une durée de 3 ou 6 jours ces "mini-cures" sont idéales pour les personnes souhaitant découvrir les soins thermaux et leurs bienfaits avant de se lancer dans une cure conventionnée de 18 jours.





Pour compléter votre cure



Nouveautés 2024 : des options pour compléter sa cure thermale



Durant une cure thermale de 18 jours, il est désormais possible d'ajouter des options complémentaires aux soins thermaux, selon les besoins et les envies des curistes.





Option bien-être



Avec l'option bien-être, le curiste aura accès, pour 45€, à une séance d'aquarelax, une demi-journée à l'espace aqualudique du Spa Thermal, un atelier de sophrologie et un atelier sur les outils de gestion du stress.





Option bien-être plus



L'option bien-être plus, à 80€, comprend tous les avantages de l'option bien-être, plus un massage de 20 minutes ou un soin du visage de 30 minutes.





Option vitalité



L'option vitalité, à 30€, inclut une séance d'aquagym dynamique, un accès libre à la salle de sport, un atelier de marche nordique et un atelier sur les outils de gestion du stress.





Option vitalité plus



L'option vitalité plus, à 65€, comprend tous les avantages de l'option vitalité, plus un massage tonique de 20 minutes.





Ateliers Santé



Ce centre propose également des ateliers santé permettant de compléter votre cure : atelier du dos (théorique et pratique), marche nordique, sophrologie, gestion du stress, et un atelier sur l'équilibre et la prévention des chutes.





Suivi médical personnalisé



Chaque patient bénéficie d'un suivi médical personnalisé tout au long de sa cure. Les médecins généralistes et spécialistes évaluent régulièrement les progrès, ajustant les traitements si nécessaire pour assurer une amélioration continue.



Ce suivi médical complet garantit à chaque patient des soins adaptés à ses besoins, maximisant ainsi les bénéfices de la cure.



Ces thermes offrent une gamme complète de soins et d'activités pour les seniors, combinant les bienfaits naturels des eaux thermales à des traitements ciblés et à des activités de bien-être.

