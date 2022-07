Article publié le 06/07/2022 à 10:05 | Lu 172 fois Thermes Marins de Saint-Malo : "Séjour Mer & Rééducation" contre les pathologies ostéo articulaires





Fortes de leur expertise, les Thermes Marins de Saint-Malo ont fait de la santé et la rééducation leurs fondamentaux. Au catalogue de ses cures, le « Séjour Mer & Rééducation » qui est adapté aux pathologies ostéo articulaires, qui vise à rééduquer posture et équilibre et à retrouver plus de mobilité et de souplesse.

Quoi de plus rassurant que d’être accueilli par un médecin et accompagné par un kinésithérapeute pour un suivi encore plus efficace ?



Dans la pratique, le médecin va orienter les soins en fonction du besoin de récupération. Le kinésithérapeute, lui, prendra la suite aux côtés de chaque patient pour aider à la reprise du mouvement, dans une piscine de rééducation chauffée dédiée exclusivement à ce séjour.



Cette prise en charge complète et personnalisée permet de rééquilibrer en profondeur les postures et d’améliorer la condition musculaire et articulaire.



Contenu de ce séjour, sachant qu’il peut être totalement personnalisé et adapté suite à la visite médicale de début de séjour :

6 séances de Kinésithérapie (Massage ou Rééducation)

3 Enveloppements d’Algues

6 séances encadrées de Rééducation en piscine



9 soins d’hydrothérapie parmi les suivants :

Bain Jets aux Algues, Affusions Dynamiques, Drainage Marin ou Douche Sous-Marine.



Pour ce faire, une équipe de trois médecins spécialistes en rééducation fonctionnelle et médecine du sport, de 10 kinésithérapeutes et de 50 hydrothérapeutes. Sur les six piscines en eau de mer chauffées de l’établissement, une piscine de rééducation entièrement dédiée à ces deux séjours.



AU GRAND HÔTEL DES THERMES*****

Séjour 6 jours / 6 nuits

à partir de 2 106 € par personne en chambre double et demi-pension Verrière



À LA RÉSIDENCE NEPTUNIA

Séjour 6 jours / 7 nuits

à partir de 1 235€ € par personne en studio pour 2 curistes











Dans la même rubrique < > Complément alimentaire : Hollis présente sa nouvelle cure "Ménopause" "Eteindre" son cerveau pendant l'été, est-ce possible ? Le point avec Francis Eustache, neurologue