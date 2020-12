Article publié le 14/12/2020 à 10:34 | Lu 95 fois Thermalies 2021 : stimuler l'énergie vitale et la sensation de bien-être





Véritable vitrine de la santé et du bien-être, le Salon des Thermalies se devait de présenter en 2021, comme chaque année, les dernières tendances dans ce domaine. Etant donné la conjoncture particulière, le salon se déroulera virtuellement du 21 au 26 janvier 2021. Le point sur différentes solutions pour stimuler l’énergie vitale et la sensation de bien-être.

Thermes Adour : nouveauté, la « Parenthèse thermale synergie positive »

Dans les Landes, les Thermes Adour ont imaginé un séjour thermal qui apporte une réponse personnalisée aux troubles liés à la crise sanitaire. Stress, sommeil perturbé, douleurs diffuses, fatigue, irritabilité... La Parenthèse Thermale Synergie Positive, nouveauté 2020, réunit sur 6 jours, cinq spécialités pour apporter une réponse personnalisée à chacun.



Combinaisons de soins à l’eau thermale à d’autres qui activent la circulation sanguine pour effacer les douleurs et retrouver l’énergie. Les activités extérieures permettent quant à elle de profiter de la brise dans les pins. Le tout dans un complexe thermal qui associe des thermes, un spa, un hôtel/résidence et un espace aqualudique thermal de 4 000m2.



Alliance Pornic : la nouvelle cure Immuno Marine

L'objectif de cette nouvelle cure est la reminéralisation et régénération. C'est un véritable concentré d’oligo-éléments et de minéraux, alliant des soins marins riches en algues, des ampoules de Sérum de Quinton et une alimentation Bio Détox - Marine (une recette à base d’algues à chaque repas). La cure Oligo-Marine stimule l'énergie vitale et la sensation de bienêtre.



Cette cure se déroule sur 6 jours et comprend 33 soins dont un suivi médical. Elle se complète 21 soins de thalasso, 9 soins Spa.



Thalazur Royan : du corps à l'esprit

Thalazur Royan a développé un programme de santé globale sur 6 jours appelé cure du Corps à l’esprit. Encadrée par un médecin, la cure s’articule autour de trois grands axes : un coaching sportif

quotidien, une alimentation raisonnée en conscience et un mental en pleine forme.



Objectif : retrouver une belle énergie vitale. Plusieurs étapes dans ce programme, toujours sous la direction d'un médecin. Redonner le goût au sport à ceux et celles qui l'ont perdu par une activité physique quotidienne. Améliorer le rapport à la nourriture quotidienne et acquérir une alimentation raisonnée.



Au programme, le client a le choix entre une séance de sophrologie ou d'hypnothérapie de 52 minutes afin d'activer la pleine conscience pour manger avec mesure. Concernant les soins, la cure alterne des soins spécialisés comme la cryothérapie corps entier pour améliorer le sommeil, éliminer les toxines et réduire les œdèmes et le Iyashi dôme, sauna japonais dont l’effet détoxifiant s’accompagne d’une grande détente.



Les classiques de la thalassothérapie comme l’enveloppement d’algues, le modelage sous fine pluie d’eau de mer ou encore la douche sous-marine s’ajoutent à cette semaine pour un effet reminéralisant.

La Cure du Corps à l'Esprit de Thalazur Royan sur 6 jours propose 24 soins dont 10 soins de

thalassothérapie, 5 soins Experts et 9 ateliers Experts.



La Chaîne Thermale du Soleil : des mini cures pour réapprendre à vivre

La Chaîne Thermale du Soleil propose un choix de Mini Cures qui répondent aux besoins et aux maux du XXIème siècle. De véritables alternatives aux cures thermales pour amener au mieux-être, réapprendre à vivre et à s'épanouir.



Le confinement et la crise sanitaire poussent, tout particulièrement les citadins à un retour au vert…la Mini Cure Slow Nature aux Thermes du Mont-Dore dans le Puy de Dôme apporte une réponse à ce besoin de nature. Pour vivre, en particulier, l’expérience unique de la Marche Méditative et Sylvothérapie (90’) qui permet de garder son attention sur son souffle, ses pas et ses sensations internes.



C’est l’occasion de méditer en marchant, un très bon exercice de pleine conscience. Elle diminue le stress et l’anxiété, élimine les pensées négatives, entretient la forme physique, réduit la fréquence cardiaque et respiratoire, et stimule la créativité. Au programme pendant 6 jours : 24 soins

thermaux, 2 soins modelages, 2 pratiques thérapeutiques.









