Article publié le 22/10/2019 à 01:00 | Lu 25 fois Thermalies 2020 : mieux se bouger pour bouger plus Le Salon des Thermalies, qui aura lieu du 23 au 26 janvier prochain au Carrousel du Louvre puis du 14 au 16 février 2020 à Lyon offre un panorama complet de tendances de la thalasso et du thermalisme. A quelques semaines de ce grand rendez-vous, le point sur les cures pour prévenir et soigner les douleurs articulaires et le mal de dos.

Douleurs articulaires, douleurs lombaires, mal de dos... Nous souffrons tous, un jour ou l’autre, de différentes affections, souvent handicapantes dans la vie quotidienne. Dans cet esprit, l'eau s’avère être une formidable alliée pour nous aider à vivre en harmonie avec notre corps.



De nos jours, face à une importante augmentation de la demande de prise en charge de la douleur, plusieurs centres thermaux et de thalassothérapie proposent de nouvelles cures pour combattre la douleur. En voici quelques-unes.



Arthrose : dix millions de Français sont touchés

L’arthrose est une pathologie articulaire qui entraine la destruction du cartilage. Il s’agit de la première cause de consultations après les maladies cardio-vasculaires dans les pays développés. En tout, dix millions de Français sont concernés dont 65% des plus de 65 ans (Inserm). Cette maladie apparaît généralement après 40 ans et se généralise après 65 ans. Les articulations principalement touchées sont les cervicales et les lombaires (entre 70 et 75%), le genou (40%), le pouce (30%), la hanche et la cheville (10%) et les épaules (2%).

Benodet Le Relais Thalasso : programme Sérénité Articulaire

Les bienfaits de la thalassothérapie ont été démontrés en particulier sur les douleurs articulaires et musculo-tendineuses. Cet établissement propose le programme Sérénité Articulaire (6 jours/6 nuits – avec une visite médicale) imaginé pour prévenir et soulager les problèmes articulaires liés à nos modes de vie : soins anti-tension, aqua-activités, optimisation du sommeil et de l'alimentation.



Ce programme ciblé et technique est conçu pour renforcer les articulations, soulager les douleurs et améliorer durablement la souplesse et la mobilité grâce à des conseils d'experts. Il se compose de 14 soins de thalassothérapie, 4 massages, des séances de mobilisation articulaires, 6 activités spécifiques et une aqua activité.



Thermes Adour : oublier l’arthrose

L’arthrose étant source de douleurs, pour ne pas souffrir, petit à petit, les personnes réduisent leur capacité de mouvement, perdent leur musculature et le moral. C’est une erreur de ne pas bouger ! Avec ses équipes thérapeutiques, Thermes Adour souhaite rompre avec ce cercle vicieux.



A côté des soins à l’eau thermale et du péloïde, le soin anti-douleur par excellence, ce programme exclusif de prévention santé « Oublier l’arthrose » apporte une réponse qui se veut durable. Il est complémentaire d'une cure thermale Rhumatologie de 18 jours.



Il se compose de 6 ateliers ciblés, animés par des professionnels qui dispensent des conseils pour mettre la douleur à distance et retrouver le plaisir de bouger (nutrition, sophrologie, ergothérapie, activités physiques douces). Ces soins s'ajoutent à ceux dispensés durant la cure de rhumatologie.



Thermes Les Bains : combattre la spondylarthrite ankylosante

Thermes de Bains-Les-Bains proposent une nouvelle cure qui s’ajoute à la cure rhumatisme de 18 jours : la cure spondylarthrite ankylosante. Cette maladie est aussi fréquente que la polyarthrite rhumatoïde mais elle touche l'homme ou la femme avant 50 ans (parfois même les enfants) et demeure encore mal connue du grand public, et insuffisamment prise en considération.



Si elle atteint principalement la colonne vertébrale au niveau des ligaments, elle peut aussi toucher les articulations périphériques, provoquant des arthrites. La cure, après consultation, propose réflexologie plantaire, musicothérapie, séance de lit hydromassant, modelage relaxant de la voute plantaire au dos et quatre soins au choix de l'aquastreching au réveil musculaire entre autres.



A noter : l’établissement complète son protocole thermal classique des cures de rhumatologie d'un programme spécifique arthrose.

Tourner le dos au mal de dos

Véritable mal du siècle, le mal de dos touche 60 à 90% de la population française de tous âges et il est la première cause d'invalidité avant 45 ans. Dans ce contexte, les stations thermales proposent depuis quelques années déjà, des cures efficaces pour rompre le cercle vicieux de la douleur dorsale. Quelques exemples…



Balaruc-les-Bains : Le parcours lombalgie

Cet établissement a imaginé une nouvelle cure lombalgie de 18 jours. Elle propose, au-delà des soins thermaux, différents ateliers visant à améliorer les effets de la cure et vous aide à mieux appréhender la pathologie. Après un bilan nutrition et activité, le curiste accède à une conférence "diététique et maladies inflammatoires", un atelier diététique et un autre d'activités physiques. Sept autres ateliers sont définis lors du bilan d'entrée : streching, pilates, rando avec bâtons, sophrologie collective. En fin de cure, un bilan est effectué et le suivi est assuré par une prise de rdv téléphonique trois mois après.



La chaine thermale du soleil : dos, épaules et cervicales

La Chaîne Thermale du Soleil propose une nouvelle cure : Dos, épaules et cervicales complémentaire à une cure conventionnée de 18 jours de rhumatologie. Un programme de soins pour décontracter les muscles du dos, de la nuque, des épaules et regagner de l'amplitude articulaire avec des activités complémentaires ciblées sur le mal de dos. Au programme, une nouvelle formule pour la cervicalgie avec autohypnose, méditation et massages kiné. Cette cure est également proposée à Barbotan-les-Thermes et Cranzac-les-Thermes et dans cinq autres centres thermaux.



Les Thermes de Molitg-les-Bains ont quant à elles, conçu une mini cure Mal de dos de 6 jours avec 3 lits hydromassants dos, 2 modelages décontractants du dos, 1 consultation avec un Educateur d'APA, 1 séance de renforcement musculaire, 1 consultation d'ostéopathie ou Watsu, et 3 soins d'eau thermale.



Relais Thalasso : dos et articulations

La nouvelle cure Dos & Articulations proposée par le Relais Thalasso Château des Tourelles est à la fois thérapeutique et préventive (6 jours, 27 soins et 5 rendez-vous experts). Le but ? Renforcer les muscles du dos, soulager les douleurs articulaires, améliorer durablement la mobilité et la souplesse pour retrouver énergie et forme.



Ce programme a été pensé pour prévenir et soulager les problèmes articulaires liés à nos modes de vie : soins anti-tension, aqua-activités, optimisation du sommeil et de l'alimentation. Cette nouvelle cure comprend 22 soins de thalassothérapie en espace privatisé, 5 aqua-activités spécifique dans le spa marin, des rendez-vous avec le médecin et la diététicienne ainsi que 2 activités physiques coachées.



Le Relais Thalasso Benodet a également conçu cette année un nouveau programme Santé du Dos sur 6 jours avec 24 soins.

Thermalies 2020

Carrousel du Louvre – Paris

Du jeudi 23 au dimanche 26 janvier 2020



La Sucrière – Lyon

Du vendredi 14 au dimanche 16 février 2020



