Article publié le 26/11/2019 à 07:24 | Lu 157 fois Thermalies 2020 : les courts-séjours en thalasso Le Salon des Thermalies, qui aura lieu du 23 au 26 janvier prochain au Carrousel du Louvre puis du 14 au 16 février 2020 à Lyon offre un panorama complet de tendances de la thalasso et du thermalisme. A quelques semaines de ce grand rendez-vous, le point sur les nouvelles cures « courts-séjours » en thalasso.

Les vertus de la thalassothérapie sont reconnues depuis l’Antiquité et les bienfaits de l’eau de mer sur la santé ne sont plus à prouver. Chacun y trouve son bonheur avec une eau de mer chauffée à 33°C, des boues, l’argile, des plantes, des algues et des huiles essentielles, sans oublier l'air marin.



On le sait, la thalasso procure un bon équilibre biologique. On apprend à mieux se nourrir et à retrouver le sommeil, avec pour but, in fine, favoriser un « mieux-être » général. S'occuper de soi le temps d'une escale maritime, c'est aussi réapprendre les bons gestes et le bon rythme.



La mini-cure d’une durée de 3 à 4 jours est un format intermédiaire entre la cure classique de 6 jours et le week-end thalasso. Ce court séjour en thalasso se décline sur plusieurs univers. Voici le zoom sur les nouveautés 2020.



La Baule : Odyssée minceur

Véritable parenthèse de bien-être, de détente et de prévention le programme Odyssée minceur de 4 jours, proposé par Thalasso & Spa Barriere Royal à La Baule est idéal pour une remise en forme complète. Il a pour l’objectif d’ajuster des réflexes alimentaires et proposer de faire le travail sur soi pour amorcer une perte de poids.



Chaque jour le centre propose deux soins fondamentaux thalasso minceur, un soin amincissant au choix, une activité coachée en petit groupe en piscine d’eau de mer chauffée et une activité cardio en petite groupe en salle de fitness ou sur la plage.



Ce programme journalier est complété par une consultation médicale, un bilan nutritionnel avec une diététicienne, un diagnostic de peau, un bilan forme connecté avec un coach sportif et un gommage.



Côté Thalasso : prendre soin de son ventre

L’Harmonie du moi-ventre est une cure phare du groupe Côté Thalasso qui a été spécialement conçue pour aider le ventre (nommé souvent notre 2e cerveau) à se reconnecter et à s’harmoniser avec le reste du corps et retrouver son énergie vitale.



En 2020 cette cure sera proposée en format court de 3 jours avec 8 soins individuels au programme : 2 modelages harmonie du ventre au magnésium marin, un modelage pijat képala, un modelage pieds mains, un modelage sous pluie marine, une douche à jet drainante, deux enveloppements d’algues reminéralisantes et un accès illimité à l’espace forme marin.



Thalasso Previthal : cure homme

Offrir à l'organisme le plein de vitalité et profiter pleinement des bienfaits du milieu marin normand : c’est le but de la nouvelle cure élaborée par Prévithal pour les hommes qui se compose de 9 soins sur 3 jours. Au programme : gommage aquatique, modelage sous affusion, bain hydromassant, massage suédois, application de boue, soin visage Thalgo Men...



Miramar la Cigale : ode à la liberté

Loin du bruit et du chahut des villes, dans une nature préservée bordée par l’océan et entouré d’un lac marin, le Miramar La Cigale propose un nouveau programme de 4 jours intitulé la Cure Privilège. Au menu, une palette de 38 soins dans laquelle le curiste puise et compose son propre programme avec la possibilité de sélectionner plusieurs fois le même soin sans restriction. Cette cure est 100% personnalisée et elle se prépare 15 jours avant l’arrivée. Riche en massages et en soins. Sur la base de 4 jours et 4 nuits, le programme est composé de 7 soins essentiels, 4 soins détente évasion beauté et un soin exclusif.



Saint-Malo : soyons zen !

Si vous avez envie d’un week-end de ressourcement du corps et de l’esprit, alliant la méditation aux bienfaits de la thalasso et du spa dans un cadre reposant face à la majestueuse baie de Saint-Malo. Le nouveau séjour Escapade Méditation Marine, concoctée par les Thermes Marins de St Malo, est une invitation à la pause, à la bienveillance et à renouer avec la joie d’être soi, le calme et la sérénité.



Les soins individuels de thalassothérapie et de spa sont spécifiquement choisis pour leurs actions décontractantes, relaxantes et drainantes. Cette toute petite mini-cure de deux jours incluant trois soin thalasso et 3 heures de méditation en pleine conscience sera une véritable parenthèse bien-être au bord de la mer.



Faire le plein d’énergie sur la côte basque

Face au spectacle des surfeurs, la Thalasso Serge Blanco joue la carte de l’art de vivre en toute quiétude. La mini cure Essentielle de 4 jours est une référence proposée par la Thalasso Serge Blanco, celle qui optimise les bienfaits des soins et des éléments marins. Un programme riche en soins fondamentaux qui apporte tonus et vitalité.



Cabourg : de l’art d’alimenter son corps en oxygène

Pollution, stress, tabac… Avec nos modes de vie, il n’est pas toujours évident de respirer un air sain. En 2020 Thalazur Cabourg propose un séjour spécialement conçu pour les citadins : Escale Oxygène et mer.



Axé sur l’oxygénation, ce programme de 3 jours propose différents ateliers et soins liés à la respiration et à la reprise d’énergie. La mini cure est composée de deux séances d’oxygénation hyperbare (une innovation utilisée par les sportifs pour récupérer plus facilement après un effort physique), un gommage sous pluie fine d’eau de mer, un modelage suédois, une séance de Iyashi dôme, un enveloppement reminéralisant, une marche oxygénante ou un atelier de souffle, un bain reminéralisant à la gelée d’algue aux huiles essentielles d’eucalyptus et de romarin et un soin du visage Oxygène Lumière by Thalgo.









