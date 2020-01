Article publié le 08/01/2020 à 01:00 | Lu 52 fois Thermalies 2020 : haro sur la douleur ! Le Salon des Thermalies, qui aura lieu du 23 au 26 janvier prochain au Carrousel du Louvre puis du 14 au 16 février 2020 à Lyon offre un panorama complet de tendances de la thalasso et du thermalisme. A quelques jours de ce grand rendez-vous, le point sur les cures anti-douleurs ! Là encore, des programmes particulièrement adaptés aux plus de 50 ans.

Douleurs articulaires, lombaires, fibromyalgie... Nous souffrons tous de différentes affections handicapantes dans la vie quotidienne. Là encore, l'eau est une alliée de choix efficace pour nous aider à vivre en harmonie avec notre corps et pour atténuer les douleurs. Dans ce contexte, plusieurs centres thermaux et de thalassothérapie proposent de nouvelles cures pour combattre « là où ça fait mal ».



Thalazur Antibes : une cure antimigraine

On estime que 20% de la population adulte en France souffrirait de migraine. En 2020, Thalazur Antibes a souhaité soulager les migraineux en créant une cure spéciale migraine de 6 jours (24 soins). Ce séjour s’articule autour de soins d’hydrothérapie, de modelages, de séances de sophrologie et d’acupuncture, afin de soulager les douleurs et aider à retrouver équilibre et mieux-être.



Le stress, le rythme effréné du quotidien et la fatigue sont très souvent à l’origine d’une crise de migraine. Dans ce contexte, ce centre du sud de la France a choisi de mettre l’accent sur la sophrologie, véritable arme anti-migraine. Au programme également, une séance d’acupuncture et une nourriture adaptée.



Thermes d’Adour : cure spécial dos

Sourcéo le Resort thermal des Thermes d'Adour, au cœur des Landes, propose une nouvelle cure spécial dos de 6 jours et 24 soins. Ce programme offre des soins à l’eau thermale anti-douleurs et décontractants qui mobilisent en douceur le rachis dorsal. En complément, ce séjour s’enrichit de soins et d’activités qui remettent en mouvement et redonnent confiance.



Balaruc-les-Bains : parcours lombalgie

Les Thermes de Balaruc-Les-Bains, seule station thermale de la Méditerranée, ont conçu un nouveau parcours lombalgie qui complète la cure de 18 jours. Au-delà des soins thermaux, il propose différents ateliers visant à améliorer les effets de la cure, à comprendre et maîtriser sa pathologie (diététique, activités physiques, stretching, pilates, rando avec bâtons, sophrologie collective). Au début de la cure un bilan nutrition et d'activités adapte le contenu des ateliers. En fin de cure un bilan est effectué et un suivi est assuré à 3 mois.



La Léchère-les-Bains : programme spécifique lombalgie et arthrose

Les Thermes de la Léchère-les-Bains, au cœur de la Tarentaise, complètent le protocole thermal classique des cures rhumatologie et phlébologie par deux programmes spécifiques ciblés : un programme spécifique Lombalgie et un autre Arthrose.



Miramar La Cigale : cure sérénité option rééducation articulaire

Pour soulager les douleurs chroniques ce Séjour Santé et Bien-Être de 6 jours (24 soins) ou 4 jours (16 soins) entièrement développé par les experts de la thalasso Miramar La Cigale à Port Crouesty permet d'ajouter le programme de son choix : option jambes légères, dos ou rééducation articulaire pour atténuer arthrose, arthrite et rhumatisme. Le programme rééducation articulaire propose 15 ou 10 soins supplémentaires adaptés…



Spondylarthrite et arthrose des mains : le thermalisme, une réponse adaptée

Plusieurs centres thermaux ont ajouté cette année à leurs cures un programme complémentaire. Ainsi le Centre Thermal de Bains-Les-Bains, dans les Vosges, propose un programme Spondylarthrite ankylosante à ajouter à sa cure rhumatologie avec réflexologie plantaire, musicothérapie, modelage relaxant, aquabike ou stretching ou aquastreching ou réveil musculaire...



Les Thermes Valvital Montbrun-les-Bains, au cœur de la Drôme provençale, ont conçu un nouveau programme complémentaire arthrose des mains avec 12 soins (6 enveloppements des mains à la paraffine, 6 modelages des mains).



Rhumatisme : toujours plus d’offres

Les Thermes Valvital Divonnes-les-Bains, dans l'Ain et Thonon-les-Bains en Haute Savoie ont décidé de faciliter l'accès aux cures de rhumatologie pour les actifs avec des cures en soirée sur la période du 7 septembre au 7 novembre 2020.



Les Thermes de Vals-les-Bains, au cœur de l'Ardèche, qui après des travaux importants ouvriront en 2020, viennent de recevoir l'accord de la CNAM et du CNETh (Conseil National des Etablissements thermaux) pour une nouvelle orientation thérapeutique : la rhumatologie. Une étude auprès de 120 patients a démontré l'efficacité de la cure rhumatologie avec une amélioration en 6 mois de l'état de santé général et une diminution de la consommation médicamenteuse qui passe de 84,4% à 49,5%. Les Thermes accueilleront des curistes en rhumatologie dés 2020.



Thermes Allevard-les-Bains : contre la fibromyalgie

Parmi les multiples bienfaits de son eau, l'une des plus sulfureuse au monde, les Thermes Allevard-les-Bains, au cœur des Alpes, traitent entre autres la fibromyalgie. La nouvelle mini-cure Fibromyalgie de 6 jours est adaptée à ceux qui ne disposent pas de 18 jours pour une cure développée sur 3 ans. Chaque année est remplacée par une étape : Initial, Avancé, Confirmé. Soins thermaux (4/j), 2 ateliers de rééducation à l'effort, entretien avec diététicienne, réunion avec un psychologue et des prestations spécifiques pour les 3 étapes qui composent cette mini-cure et des ateliers complémentaires.









