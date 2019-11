Article publié le 05/11/2019 à 01:00 | Lu 249 fois Thermalies 2020 : cure et nature Le Salon des Thermalies, qui aura lieu du 23 au 26 janvier prochain au Carrousel du Louvre puis du 14 au 16 février 2020 à Lyon offre un panorama complet de tendances de la thalasso et du thermalisme. A quelques semaines de ce grand rendez-vous, le point sur les cures « natures ».

La nature a toujours été la base de la thalassothérapie et du thermalisme, mais aujourd'hui, toutes les richesses de la forêt s'associent à celles de l'eau pour en compléter ses bienfaits. Dans des cadres idylliques plusieurs centres proposent des cures 100% nature.



Chaine thermale du Soleil : mini-cures slow nature, un bain de forêt !

La Chaîne Thermale du Soleil propose 10 Spots, totalement préservés, pour se ressourcer différemment, dans le cadre de Mini Cures Nature.



La nouvelle Mini Cure Nature et Sylvothérapie, du Mont Dore, dans le Puy de Dôme, par exemple, sur 6 jours, est un véritable bain de forêt salvateur dont les bienfaits sont, entre autres, la baisse du taux de cortisol (hormone de stress). De fait, on sait que l’air en forêt est neutre électriquement alors que nos villes et habitats sont saturés d’ions positifs (matériel électrique et informatique), ce qui n’est pas sans conséquence sur la santé (migraines, irritations…).



Le but de la marche méditative en forêt est de concentrer son attention sur son souffle, ses pas et ses sensations internes. Méditer en marchant diminue le stress et l’anxiété, élague les pensées négatives, entretient notre forme physique, réduit la fréquence cardiaque et respiratoire et stimule la créativité.



Sylvatorium 1er Sentier sylvatique de France. Un parcours d’éveil des sens dans la forêt du Capucin avec cinq spas forestiers en bois, des belvédères et des espaces de détente pour se ressourcer auprès des arbres. Un parcours destiné au « lâcher prise » qui permet de se concentrer sur les essences.



Des soins complètent la mini cure (six bains thermaux aux résineux, six cataplasmes d’argile chaude maturée aux plantes, six jets hydromasssants en piscine thermal, deux modelages relaxants à l’huile essentielle de sapin, une séance de réflexologie plantaire, une séance de sophrologie anti-stress, un Taî-Chi en forêt, six accès au bain de vapeur pendant les soins et six accès à la salle de fitness avant ou après les soins.



Des Mini Cures Slow Nature sont également proposées à Gréoux-les-Bains, Amélie-les-Bains, Bains-les Bains.

Mini-cure jeûne et rando pour rebooster le corps et l’esprit

À Challes-Les-Bains en Savoie, la Chaîne Thermale du Soleil propose une cure détox de quelques jours pour permettre au corps de se débarrasser des toxines accumulées, pour retrouver de l’énergie ou encore, pour un équilibre alimentaire perdu.



Une coupure de 6 jours pour cette mini cure Jeûne et Rando qui renforce l'immunité et détoxifie l'appareil digestif. Associée à une activité sportive, elle permet de chasser le stress, de retrouver le goût de l’effort et surtout, le sommeil. Une cure qui se pratique dans un environnement préservé, au cœur d’une nature unique.



La Léchère-les-Bains : le « remède des forêts »

Toujours en Savoie, les Thermes de La Léchère-les-Bains proposent une fois par semaine, de mai à octobre 2020, des séances de sylvothérapie. Recommandées pour les pathologies phlébologiques et rhumatologiques, les cures des Thermes de la Léchère associent dorénavant des séances de sylvothérapie.



Elles auront lieu dans le bois Chaniet, à 100 mètres du complexe thermal, où plus de 20 essences sont représentées : châtaigniers, chênes, chênes verts, bouleaux, charmes, pins sylvestres, ifs, hêtres… avec chacune ses propres vertus. Les bienfaits des bains de forêt s'expliquent scientifiquement : les arbres génèrent des particules appelées "phytoncides". Si on les inhale elles baissent le cortisol, principale hormone du stress du corps. Elles renforcent également notre système immunitaire.



Au sein du Bois Chaniet, un parcours FORÊTsport associant sport, santé, nature dans ses huit stations sportives, permettra d'agrémenter les séances de sylvothérapie d'activités physiques douces. Ces séances de 1 à 1h30, se dérouleront par petits groupes de 12 personnes et seront encadrés par un sylvothérapeute.

Contrexéville : quand la cosmétique respecte l’environnement

La station thermale de Contrexéville, qui porte le titre envié de "Capitale de la Minceur" et de la remise en forme, est située dans un environnement où la nature est reine. La marque FORê, crée pour mettre en valeur les ressources naturelles de la forêt vosgienne, a missionné les Laboratoires Phytodia pour développer une gamme de soins aux plantes locales, cultivées ou récoltées dans une démarche éco-responsable par des producteurs vosgiens.



L'esprit de la marque est donc en harmonie avec l'univers de la station thermale de Contrexéville, qui propose des séjours bien-être et minceur composés de soins réalisés avec les produits bio Phytodia. La station offre cette année une large gamme de nouveaux soins, que ce soit un Forfait Ligne FORê, (7 jours/21 soins) pour lutter contre la cellulite, tonifier, éliminer, un séjour FORê® Détente (5 jours), 3 cures de 3 soins énergisants du visage, purifiants, anti-âge, plusieurs gommages et enveloppements minceur et raffermissants, ainsi que des modelages aux huiles FORê dos, jambes ou corps.



Utiliser une cosmétique plus naturelle, qui respecte l'environnement, est un objectif important pour les Thermes de Contrexéville.

THERMALIES 2020

Carrousel du Louvre – Paris

Du jeudi 23 au dimanche 26 janvier 2020



La Sucrière – Lyon

Du vendredi 14 au dimanche 16 février 2020



