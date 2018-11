Article publié le 29/11/2018 à 11:01 | Lu 140 fois Thermalies 2019 : les recettes pour favoriser le bien-vieillir Le Salon des Thermalies, qui aura lieu du 24 au 27 janvier prochain au Carrousel du Louvre puis du 8 au 10 février à Lyon offre un panorama complet de tendances de la thalasso et du thermalisme. Source de bien-être et de santé, la thalassothérapie propose de plus en plus des soins qui favorisent le bien vieillir. Exemples.

Pas toujours facile de bien vieillir dans une société qui cultive toutes les valeurs liées à la jeunesse. Pourtant, cela s’apprend. Si, si… S'il n'existe pas de pilule miracle anti-âge, on peut néanmoins avancer en âge, vieillir donc, avec un sentiment de bien-être et en demeurant actif et dynamique. Dans cet esprit, depuis quelques années déjà, thalassothérapie et thermalisme proposent un ensemble de soins qui participent au « bien vieillir ».



Grande Terrasse Hôtels & Spa Marin La Rochelle Châtelaillon : préserver son énergie vitale

Les années passent, la peau et le fonctionnement de l'organisme s’altèrent. Petit à petit. Dans cet esprit, cet établissement propose un nouveau séjour de six jours Signature Anti-âge qui offre des soins spécifiques pour entretenir et nettoyer le corps afin de prévenir et minimiser les marques du temps.



Cinq axes pour préserver et optimiser l'énergie vitale : tout d'abord, prendre soin de son corps grâce aux bienfaits des soins marins et des séances d’oxygénation. Mais aussi libérer son esprit par des soins relaxants, embellir son visage grâce à des soins esthétiques, manger, bouger, dormir, lâcher-prise pour rééquilibrer l'organisme et enfin dépister et modifier les habitudes néfastes ; c’est d'ailleurs l’objet de la consultation médicale spécifique anti-aging.



Miramar La Cigale : enrichir son capital jeunesse

Les experts de ce bel établissement breton ont imaginé cette nouvelle cure de six jours intitulée Signature Suprême Anti-âge pour préserver et optimiser le capital jeunesse et redonner une sensation de jouvence au corps. Une découverte des bienfaits du Lyashi Dôme, une méthode innovante et complète aux vertus détox, anti-âge et minceur sont au programme.



Après un diagnostic Skinscope, une gamme de soins personnalisés du visage, des massages et enveloppements anti-âge raffermissants sont proposés de même qu’une séance de coaching sportif individuel. La cure se complète par une séance d'information sur la nutrition anti-oxydante.



Thermes Marins de Cannes : une approche globale

Les Thermes Marins de Cannes proposent avec l'Evasion Anti-Age une approche globale (grande tendance) de la prévention des premiers signes liés à l'âge qui associe nutrition, soins régénérants, sommeil et activité physique. Dix soins de thalassothérapie sur six jours dont 4 au calcium, massages vitalité et régénérants à l'huile d'argan, pressothérapie réfrigérante, soins du visage, cours collectifs d'aquagym ou de yoga, activités extérieures et une conférence sur le sport ou la nutrition composent cette cure.



Relais Thalasso Ile de Ré: des soins issus de la médecine esthétique

Un ovale raffermi, une peau rebondie et un regard repulpé, tout cela, sans soin invasif ! C’est ce que propose, sur six jours, ce nouveau programme anti-âge de six jours. Des soins issus de la médecine esthétique boostent le renouvellement cellulaire et augmentent la régénérescence des cellules. L’appareil Cryoled Visage Filorga skin perfusion permet de traiter la peau par cryothérapie et luminothérapie. La sonde Cryo procure un effet lift immédiat et durable grâce à une température de -18°, la sonde Led booste la pénétration des produits et décuple leur efficacité. Important : ces soins ne procurent pas seulement un éclat immédiat mais aussi sur la durée.



Thalazur Atlantique Saint-Jean-de-Luz : pour des bras fermes et toniques

« J’ai la peau des bras détendue » : une perte d’élasticité au niveau des bras est un phénomène gênant qui touche toutes les femmes, mais l'âge est bien souvent la principale cause de ce phénomène. Dans cet esprit, cet établissement du sud-ouest propose de tonifier et rajeunir l’aspect des bras avec son nouveau soin Jolis brasby Thalgo intégré à cette cure anti-âge de six jours.



Ce nouveau soin met en avant un protocole en trois étapes. Une application locale d’un gel fermeté Thalgo pour booster l’efficacité du soin, une technique de massage à l’aide de ventouses puis une crème qui optimise les résultats. Un atelier coaching « bras fermes & toniques » animé par des coachs sportifs, permet enfin de maintenir une musculation des bras à la maison.



Thalasso Concarneau : pour des jambes de rêve

Avoir de belles jambes bien fermes avec un joli grain de peau, beaucoup de femmes en rêvent, mais souvent l'âge a des effets néfastes sur leur tonicité. Dans ce contexte, Thalasso Concarneau, grâce au nouveau soin Signature Perfect Legs, redonne beauté à vos jambes, mesdames.



Ce soin propose un massage manuel drainant, travaillant sur les méridiens, avec des bulles de verre froides, s’achevant par l’application d’une huile. Il sublime les jambes tout en les rendant légères. Le drainage lymphatique énergétique, un soin sur-mesure à base de pressions avec un gel, aide quant à lui, à évacuer les toxines et à relancer la circulation lymphatique et énergétique. Idéal pour les personnes ayant les jambes lourdes, de la cellulite, des problèmes de varices. Des soins de frigithérapie, et de pressothérapie pour un retour veineux, lymphatique et une meilleure tonicité complètent ce programme de six jours ainsi qu'un coaching jambes.



Thermes de Contrexéville : atténuer les effets de l'âge

Parce que chaque femme souhaite conserver l’éclat de sa jeunesse, la Station thermale de Contrexéville offre une nouvelle cure Anti-âge de 5 jours qui vise à atténuer les effets du temps sur l’ensemble du corps. Prévenir les dommages cutanés, corriger les signes visibles de l'âge, retrouver une silhouette harmonieuse et reprendre goût à une activité sportive, tels sont les objectifs de cette nouvelle cure.



Chaîne Thermale du Soleil : combattre les problèmes de la prostate

Les effets de l'âge ne sont pas l'apanage des femmes, les hommes sont également sujets à ses méfaits. Ainsi, cet établissement propose à Preste les Bains, dans les Pyrénées Orientales, une nouvelle cure "Prostate" de dix-huit jours. Plus d’un homme sur deux, passé 50 ans, souffre d’une hypertrophie de la prostate (HBP) qui peut affecter grandement la qualité de la vie et même générer une insuffisance rénale ou une inflammation de la prostate.



Cure d'eau thermale, massage abdominal sous l'eau, entéroclyse (instillation d'eau thermale par voie rectale), douche périnéale, douche au jet lombaire, bains thermal, la nouvelle cure propose également un programme de consultation et d'information (kinésithérapie, sophrologie, renforcement musculaire).



Thermes de Cauterets : pour mieux vieillir

Préserver son "capital santé" pour mieux vieillir, c'est ce que proposent les Thermes de Cauterets avec leur nouveau programme "Pleine Santé" qui vient en complément de la cure thermale rhumatologie. Apprendre à bouger et corriger ses postures, préserver son équilibre et relâcher ses tensions. Cette cure s'inscrit dans une véritable démarche d'éducation à la santé. Ateliers du dos, séances d'aquagym posturale, atelier relaxation adaptée dans l'eau, table ronde "trouver son équilibre dans l'eau", table ronde et cours de cuisine diététique, gymnastique adaptée et séances LPG endermologie visage et corps.









