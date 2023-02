Themes Marins de Saint-Malo : à la découverte du fameux Parcours Aquatonic ! Créé et breveté en 1987 par Serge Raulic et rénové en 2015, le Parcours Aquatonic® des Thermes Marins de Saint-Malo est aujourd’hui connu et reconnu dans le monde entier. Retour sur un grand succès et une référence dans l’univers de la thalassothérapie.







Le Parcours Aquatonic s’est imposé, au fil des ans, comme une « véritable référence dans l’univers de la thalassothérapie ». Plus concrètement, il s’agit d’une « bulle » de bien-être qui allie forme, détente et douceur.



Comment ? Au fil du parcours, alors que le corps absorbe l’incroyable richesse de l’eau de mer en ions minéraux et oligoéléments, toutes les parties du corps vont être sollicitées. Dans la pratique, les sensations générées par ce concept vise à désamorcer nos mécanismes de défense.



De fait, le corps se relâche pour un état de relaxation intense. Par ailleurs, en immersion, les articulations s’exonèrent du poids du corps et libèrent leur amplitude (idéal pour les seniors). Et les effets mécaniques des hydromassages assouplissent les muscles, drainent et désintoxiquent les tissus.



Ce parcours est constitué de 194 jets sous-marins, aériens, verticaux ou horizontaux, d’un bassin à remous, d’un geyser, d’un bain bouillonnant, d’une cascade d’eau, d’une douche dynamique, de turbojets et des alvéoles à jets dynamiques …



Dans la pratique, ce parcours comporte 14 ateliers et dure environ 45 minutes. Il suffit de se laisser porter et d’évoluer dans ce labyrinthe aquatique grand de 185 m2 et chauffé entre 31°C et 34°C.



Cette l’alternance de température stimule la vasomotricité et améliore la circulation sanguine. Elle

permet également d’optimiser les autres bienfaits du parcours et ils sont innombrables…



Bref, une expérience assez unique durant laquelle toutes les richesses de l’eau de mer et les bienfaits des hydromassages se révèlent.



Le parcours Aquatonic est à découvrir aux Thermes Marins de Saint-Malo bien évidemment, mais aussi à l’Aquatonic de Rennes Saint Grégoire, de Paris Val d’Europe ou encore à l’Aquatonic de Nantes, dernier en date.

14 ateliers pour un mieux-être et une profonde relaxation Jets cuisses hanches et lombaires 31°C Couloir de marche à contre-courant 31°C Jets lombaires et dorsaux - Debout 31°C Jets dorsaux - Assis 31°C Alvéoles à jets dynamiques 31°C Bain à remous 31°C Jets dorsaux et épaules - Debout 31°C Geysers 31°C Turbojets enveloppants 34°C Bain bouillonnant 34°C Douches épaules 34°C Cols de cygne 34°C Douches dynamiques 34°C Cascade d’eau 34°C.

Article publié le 20/02/2023



