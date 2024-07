The Shining : décès de l'actrice Shelley Duvall, à l'âge de 75 ans Shelley Duvall, inoubliable Wendy Torrance dans le film culte "The Shining", s'est éteinte ce jeudi 11 juillet à l'âge de 75 ans. La comédienne américaine a succombé à des complications liées au diabète, laissant derrière elle un héritage cinématographique remarquable.



Immortalisée par son rôle aux côtés de Jack Nicholson , Shelley Duvall avait conquis le public et la critique grâce à sa performance saisissante dans cette adaptation glaçante du roman de Stephen King par Stanley Kubrick . "Shining" n'est toutefois pas son seul fait d'armes : elle a brillé sous la direction de Robert Altman et a été récompensée d'un prix d'interprétation féminine au festival de Cannes pour sa prestation dans "Trois femmes".



Le tournage éprouvant de "The Shining", étendu sur près d'une année, marquera cependant un tournant dans sa carrière. Les conditions difficiles infligées par Kubrick et les confrontations intenses avec Nicholson ont profondément affecté l'actrice . Elle confessera plus tard que cette expérience, bien que formatrice, aurait pu la dissuader d'accepter le rôle si elle avait su ce qui l'attendait.



Après avoir marqué les esprits sur grand écran, Shelley Duvall s'était peu à peu retirée du monde hollywoodien . Son apparition en 2016 dans l'émission "Dr. Phil" avait suscité une vive polémique en raison des questions soulevées concernant sa santé mentale. Loin des projecteurs, elle avait choisi une vie tranquille au Texas où elle a rendu son dernier souffle.



Sa disparition soulève une vague d'émotion chez les cinéphiles et les professionnels du septième art qui saluent une actrice talentueuse dont la contribution au monde du cinéma demeurera indélébile. Shelley Duvall laisse un souvenir impérissable grâce à ses rôles emblématiques qui continueront d'émerveiller les générations futures.

Publié le 12/07/2024 à 07:53 | Lu 109 fois



