Article publié le 18/06/2020 à 05:04 | Lu 42 fois Terrien t'es rien : un nouveau simulateur de vieillissement très complet





Cela fait déjà une petite quinzaine d’années que les simulateur de vieillissement existent sur le marché ; des combinaisons qui servent à reproduire sur un adulte, les différents handicaps rencontrés par les ainés dans leur vie quotidienne. Dernier en date ? Terrien t’es rien mis au point par Jean-Paul Lechien après douze ans de travaux.

Depuis une petite quinzaine d’années, depuis que le marché des seniors -que l’on nomme aujourd’hui Silver économie- a pris de l’ampleur, les simulateurs de vieillissement servent à mieux comprendre ce que l’on ressent vraiment au quotidien quand on vieillit.



Plusieurs modèles existent déjà sur le marché et voici donc le dernier arrivé : baptisé Terrien t’es rien, ce simulateur a été créé par Jean-Paul Lechien après douze ans de travaux et après s’être occupé de trois personnes âgées de plus de 85 ans à leur domicile.



« C'est pour rétablir le contact entre personnes âgées et aidants en les mettant sur le même plan que Jean-Paul a eue l'idée de créer le simulateur de vieillissement » (lauréat d’or 2019 du meilleur produit et service aux professionnels du grand-âge !).



En effet, comment appréhender les problèmes de motricité quand on marche bien ? Comment envisager les difficultés liées à la perte de la vision et de l'audition quand on voit et entend parfaitement ? Il y a toujours un décalage entre le ressenti que l'on peut avoir de la vie du grand-âge... et la réalité de la vie des personnes âgées dépendantes.



C'est pour en finir avec cette situation que Jean-Paul Lechien a inventé ce simulateur ; dans la pratique il s’agit d’un kit facile à transporter (dans les mille euros) qui comprend un casque simulant la presbyacousie, trois paires de lunettes simulant la cataracte, le glaucome et la DMLA (cela représente 90% des cas de problème de vision du grand-âge), une canne et cinq exosquelettes simulant les problèmes de motricité. Le tout est complété par un livre blanc.



Ce genre de produit est intéressant car il permet au plus grand nombre (notamment aux professionnels du « care ») de bien et surtout, mieux comprendre les problématiques de l’avancée en âge…









