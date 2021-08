Article publié le 30/08/2021 à 12:00 | Lu 55 fois Terraillon Master Coach : le pèse-personne connecté avec coaching personnel





On le sait, nos vies sont de plus en plus connectées. Et ce dans tous les domaines de la vie quotidienne avec l’arrivée sur le marché de nombreux appareils qui nous viennent en aide afin de mieux contrôler notre santé. Parmi eux, le pèse-personne connecté wi-fi avec coach personnel de Terraillon qui devrait nous permettre de repartir du bon pied pour cette rentrée 2021. Compter 99 euros.

On le sait, Terraillon est l’un des spécialistes incontestés de la métrologie et l’un des leaders sur le marché du pèse-personne. A ce titre, et en cette rentrée 2021, il propose un « pack » minceur incluant le Master Coach, un pèse-personne connecté Wi-Fi, associé à trois mois de coaching offerts.



Dans la pratique, cette appareil permet une analyse précise du poids (max. 180 kg) et un suivi nutritionnel personnalisé. Plus largement, cette balance peut devenir l’alliée de tous ceux qui souhaitent retrouver la forme et surtout, la conserver !



Concrètement, ce pèse-personne mesure la composition corporelle, l’impédancemétrie (masses graisseuse, musculaire, hydrique et osseuse) grâce aux quatre électrodes intégrées et invisibles. Ces données vous indiquent la perte ou la prise musculaire, la perte de graisse, le taux d’hydratation, etc., et permettent de suivre et comprendre son poids ainsi qu’à atteindre l’objectif fixé. A noter que d’autres marques, comme Xiaomi, propose ce type de produit.



Connecté en Wi-Fi, il synchronise automatiquement les données dans l’application Wellness Coach-Health. Plus besoin de se peser avec son smartphone. Enfin, il est possible de connecter jusqu’à huit smartphones ou tablettes (iOS et Android) pour une utilisation par toute la famille.



Précisons que l’offre coaching comprend cinq rendez-vous téléphoniques de suivi et un entretien téléphonique bilan à l’issue des trois mois d’accompagnement, planifiés en fonction des disponibilités

de l’utilisateur. Après chaque échange téléphonique, l’utilisateur reçoit une synthèse par email.



A noter que ce programme a été validé avec un taux de réussite à 82,2% durant une étude clinique dirigée par le Docteur Sophie Ortega, médecin-nutritionniste. Lors du premier entretien, la diététicienne récolte des données sur les habitudes alimentaires et le mode de vie de l’utilisateur pour fixer un objectif atteignable. Les premiers conseils sont communiqués et réévalués lors des entretiens

de suivi.









Dans la même rubrique < > Salon Zen 2021 : quand la nature participe à notre reconstruction Salon Zen 2021 : libérer les tensions et raviver le corps