Tenace : un très beau film sur Michael J. Fox et sa lutte contre Parkinson La plateforme de visionnage en ligne AppleTV propose au sein de son large et riche catalogue, un film particulièrement fort et touchant : Tenace. Still en anglais. Un long-métrage qui revient de très belle manière sur la vie de l'acteur Michael J. Fox qui vit avec la maladie de Parkinson depuis une trentaine d'année. Un documentaire fort et touchant pour un acteur qui l'est tout autant. A voir.











Pourtant, le réalisateur Davis Guggenheim a réussi ce tour de force avec ce nouveau long-métrage intitulé Tenace (Still en anglais) qui retrace la vie du l’acteur hollywoodien Michael J. Fox, aujourd’hui âgé de 62 ans et qui est atteint de la maladie de Parkinson depuis ses 29 ans !



Ce film est extrêmement bien construit et superbement monté grâce à des images d’archives qui collent parfaitement aux propos de Michael J. Fox et qui font qu’on regarde ce documentaire pratiquement comme un long-métrage.



L’acteur revient sur sa longue carrière avec et sans Alzheimer. Megastar très jeune, dans les années 80 avec Retour vers le futur, il raconte ses combats.



Tout d’abord pour s’imposer à la télé et au cinéma (il ne mesure qu’1,63 mètre) puis ensuite, pour continuer à jouer ses rôles dans un premier temps en cachant sa maladie (dans la série Spin city par exemple) puis, plus tard en l’assumant totalement sur le grand écran : dans la série judiciaire The Good Wife où il joue le rôle d'un avocat atteint d'une maladie neurologique.



Lui qui, en plus de Parkinson aurait pu tomber dans l’alcool a réussi, grâce à sa femme, à faire face à ses démons et se battre contre un combat que d’aucuns considèrent comme perdu d’avance. Un combat qu’il mène depuis trois décennies contre sa maladie et contre cette maladie grâce à sa fondation.



Pour rappel, cette pathologie et les maladies apparentées touchent actuellement plus de 270.000 personnes en France et connaissent la croissance la plus rapide au monde : 2,5 fois plus de cas ont été recensés en 25 ans et une augmentation de 30% est estimée à horizon 2030.



Parkinson et les maladies apparentées toucheront directement un Français sur 50 au cours de son existence. Il s’agit d’une pathologie très complexe pour laquelle il n’existe à ce jour aucun traitement pour en guérir ni pour en ralentir l’évolution. C’est aussi la deuxième cause de handicap moteur après les AVC. Elle est probablement aussi l’une des premières causes de handicap invisible en entreprise pour les personnes en âge de travailler.



Cette maladie est responsable de très nombreux symptômes, moteurs mais également non moteurs. Plus de 60 symptômes ont ainsi été recensés. Parmi eux, trois types de troubles permettent notamment de poser un diagnostic : la lenteur des mouvements, la rigidité du corps, et les tremblements des membres au repos.

