Article publié le 16/10/2019 à 01:23 | Lu 54 fois Téléphones mobiles et tablettes : quelle sécurité pour vos appareils ? Qu'il s'agisse de votre téléphone mobile (smartphone) ou de votre tablette, vos appareils contiennent des informations précieuses à sécuriser.





Rappel de 10 bonnes pratiques :

- mettre en place des codes d'accès suffisamment difficile à deviner ;

- chiffrer les données de l'appareil ;

- appliquer les mises à jour de sécurité ;

- faire des sauvegardes ;

- utiliser une solution de sécurité contre les virus, les rançongiciels et l'hameçonnage ;

- n'installer des applications que depuis des sites ou des magasins officiels ;

- contrôler les autorisations de vos applications ;

- ne pas laisser votre appareil sans surveillance ;

- éviter les réseaux wifi publics ou inconnus ;

- ne pas stocker d'informations confidentielles sans protection.



À savoir :

Le code PIN bloque l'accès à la carte SIM, ce qui empêche de pouvoir l'utiliser sur un autre téléphone sans connaître le code.



Chaque appareil dispose aussi d'un code IMEI composé de 15 à 17 chiffres qui correspond au numéro de série de votre appareil mobile et qui permet de bloquer l'usage de votre téléphone en cas de perte ou de vol. Si vous n'avez pas votre code IMEI, vous pouvez le récupérer en tapant *#06# sur votre téléphone.



