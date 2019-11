Article publié le 14/11/2019 à 01:00 | Lu 82 fois Tanita : la balance qui vous dévoile votre âge biologique Voici le tout dernier analyseur de composition corporelle connecté de la gamme à usage domestique de Tanita. Cette balance fournit une analyse de la composition corporelle totale complète et permet des mesures très précises grâce à la technologie BIA.

« Je n’ai pas l’âge de mes artères, mon front sans ride est un abus » chantait Michel Sardou dans J’ai 2000 ans. Voici un analyseur de composition corporelle connecté, qui va vous permettre de connaitre l’âge de votre corps. Bref, une balance qui ne mesure pas seulement votre poids mais également votre santé !



Pour rappel, on appelle âge métabolique, l’âge de notre corps. Or, il s’avère que celui-ci pourrait nous rassurer puisque nous pouvons parfois être plus jeune que ce que nous croyons (de l’importance, une fois encore, de nos styles de vie).



L’âge métabolique se calcule en comparant votre taux métabolique de base à la moyenne de votre groupe d’âge. Si votre âge métabolique est supérieur à votre âge réel, cela signifie que vous devez améliorer votre taux métabolique. Oui mais comment ?



En pratiquant une activité physique plus intense qui va créer du tissu musculaire sain mais également en mangeant mieux. C’est dans ce contexte, que cette balance baptisée Tanita peut vous aider… En effet, grâce à elle, il est possible d’obtenir des résultats rapides et précise de votre composition corporelle.



C’est un véritable indicateur de votre santé corporelle, intérieure, qui permet d’effectuer des contrôles réguliers et ainsi, de constater l’impact de votre vie quotidienne et de vos activités physiques sur l’état général de votre corps.



Plus concrètement, cet analyseur de composition corporelle connecté offre plus de dix mesures corporelles différentes dont une analyse innovante et exclusive sur la qualité du muscle (score de la masse musculaire et score de la qualité musculaire). Compter dans les 200 euros, garantie de cinq ans.









