Article publié le 31/05/2018 à 01:00 | Lu 63 fois Tabac : des gommes à mâcher et des patchs remboursés par la Sécu à 65% Les fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer peuvent désormais bénéficier d'une prise en charge par l'Assurance maladie -65%- de 2 traitements de substitution nicotinique. C'est en effet ce qu'a confirmé le ministère de la Santé suite à la publication au Journal officiel de deux arrêtés modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux.





Dans la pratique, cette aide doit permettre de supprimer l'avance de frais systématique tout en proposant le même tarif pour un même produit sur l'ensemble du territoire.



Par ailleurs, le ministère a confirmé que le forfait d'aide au sevrage de 150 euros par an et par assuré est maintenu jusqu'à la fin de l'année 2018.



Rappel : le site Tabac info service propose également des informations utiles dans la rubrique j'arrête de fumer (motivation, stratégie, anticipation des difficultés, gestion du premier jour sans tabac...).



