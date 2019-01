Article publié le 14/01/2019 à 07:08 | Lu 79 fois TERPTA : favoriser les animaux en maison de retraite Voici une excellente idée qui s’inscrit totalement dans la tendance de transformer les maisons de retraite en lieux de vie agréable à vivre… Au-delà d’avoir ses propres meubles, on voit également depuis quelques années, l’arrivée d’animaux domestiques. Dans ce contexte, l’association TERPTA vise à permettre aux personnes agéês de ne plus se séparer de leur animal préféré même en maison de retraite.





Ce qui renforce, bien évidemment, l’intérêt de ce beau projet porté par l’association française Terpta* (certes, son nom n’est pas très évocateur, mais bon…) qui vise à aider les résidents en maison de retraite à garder leurs animaux auprès d’eux.



Si le projet est très intéressant dans l’absolu, sa réalisation n’est pas forcément chose aisée. L’idée est donc d’aider les maisons de retraite à développer des structures et favoriser leur accompagnement pour qu’ensuite, elles puissent accueillir les chats et les chiens de ces personnes âgées.



Le fait est qu’entrer en maison de retraite est déjà terrible pour un ainé. Si en plus, il doit se séparer de son animal favori, cette nouvelle vie démarre dès le départ d’une bien mauvaise manière… Sans compter le sort de l’animal qui risque l’abandon ou l’euthanasie dans le pire des cas.



C’est là qu’intervient Terpta. L’association signe une convention avec la maison de retraite et se charge ensuite de mettre en place de mettre en place les installations extérieures nécessaires à l’accueil des animaux au sein des établissements pour personnes âgées.



Ces espaces deviennent ensuite un lieu de visite pour les ainés et permettent également de faciliter les visites des vétérinaires. Pour mener à bien cette opération, l’association vient de lancer un appel aux dons et recherche des mécènes ou des partenaires.



Mais encore faut-il, pour cela, récolter des fonds. Terpta a ainsi lancé un appel aux dons, recherche des mécènes et autres partenaires.



