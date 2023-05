Surveillance et lutte contre le moustique tigre entre mai et novembre Désormais implanté dans 71 départements, et principalement actif entre mai et novembre, le moustique tigre (Aedes albopictus) est une espèce très invasive qui peut être vectrice de maladies comme la dengue, le chikungunya et le Zika. Grâce au site Signalement Moustique, vous pouvez participer à sa surveillance. Service-Public.fr vous informe.













Consultez la carte des départements.



À noter : un portail spécifique a été mis en place pour signaler la présence du moustique tigre sur le territoire français :



Pour tout signalement, vous devrez vous munir d'une photo d'un moustique tigre ou d'un spécimen permettant son identification, et répondre à trois questions concernant les caractéristiques du moustique signalé. Originaire des forêts tropicales d’Asie du Sud-Est, le moustique tigre (Aedes albopictus) s’est adapté au milieu urbain en profitant d’une multitude de récipients dans lesquels il peut pondre ses œufs. Il peut être vecteur de virus tels que ceux de la dengue, du chikungunya ou du Zika. Répertorié dans 71 départements en France, il fait ainsi l'objet d'une surveillance particulière.Consultez la carte des départements.: un portail spécifique a été mis en place pour signaler la présence du moustique tigre sur le territoire français : signalement-moustique Pour tout signalement, vous devrez vous munir d'une photo d'un moustique tigre ou d'un spécimen permettant son identification, et répondre à trois questions concernant les caractéristiques du moustique signalé.

Les caractéristiques du moustique tigre Le moustique tigre se distingue des autres moustiques : il est diurne : il pique le jour (principalement le soir et le matin) ;

il est silencieux ;

il est de très petite taille : moins de 0,5 cm (plus petit qu'une pièce de 1 centime d'euro) ;

ses pattes postérieures sont noires et possèdent cinq anneaux d’écailles blanches. La partie dorsale du thorax est couverte d’écailles noires. Au milieu se trouve une ligne droite médiane bien visible d’écailles blanches ;

il est exophile, ce qui signifie qu'il vit principalement à l'extérieur, mais il peut néanmoins rentrer dans les maisons.

Quelques conseils pratiques pour éviter sa prolifération



Il convient donc d'éviter de laisser à disposition des lieux de ponte : vider régulièrement ou supprimer les coupelles sous les pots de fleurs, vases, ou les remplir de sable afin de conserver l’humidité sans qu’il y ait d’eau stagnante ;

ranger vos récipients divers de jardinage ou de jeux à l’abri de la pluie ;

recouvrir les bidons de récupération d’eau à l’aide d’un filet moustiquaire ou d'un tissu ;

curer les gouttières pour faciliter le bon écoulement des eaux.

Attention : il faut que ces gestes soient réalisés par tout le monde. Il suffit qu'un seul de vos voisins ne suive pas ces recommandations pour que les moustiques reviennent. La femelle du moustique pond dans des réservoirs d'eau artificiels. Chaque ponte peut être constituée de plusieurs centaines d'oeufs.: il faut que ces gestes soient réalisés par tout le monde. Il suffit qu'un seul de vos voisins ne suive pas ces recommandations pour que les moustiques reviennent.

Se protéger

porter des vêtements longs, amples et clairs ;

utiliser des répulsifs cutanés et des moustiquaires. Quand vous êtes à l'extérieur :

Comment savoir si j'ai été piqué par un moustique tigre ?



Ensuite se forme un bouton ressemblant à une cloque un peu plate, comme une ampoule, de 5 millimètres à 2 centimètres de diamètre, un peu plus claire que la couleur de la peau, avec un halo rouge pouvant s’élargir selon les réactions personnelles. Le bouton est généralement dur, chaud et douloureux.



La piqûre du moustique tigre gratte donc quasiment instantanément puis les démangeaisons disparaissent. Elles peuvent néanmoins réapparaître pendant plusieurs jours en cas de variation de température (après une douche par exemple).



Source La première caractéristique de la piqûre du moustique tigre est une sensation de démangeaison arrivant très rapidement, et s'intensifiant pendant plusieurs minutes après la piqûre.Ensuite se forme un bouton ressemblant à une cloque un peu plate, comme une ampoule, de 5 millimètres à 2 centimètres de diamètre, un peu plus claire que la couleur de la peau, avec un halo rouge pouvant s’élargir selon les réactions personnelles. Le bouton est généralement dur, chaud et douloureux.La piqûre du moustique tigre gratte donc quasiment instantanément puis les démangeaisons disparaissent. Elles peuvent néanmoins réapparaître pendant plusieurs jours en cas de variation de température (après une douche par exemple).

Article publié le 17/05/2023 à 01:00 | Lu 692 fois



