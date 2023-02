Superactifs : plateforme d'échanges intergénérationnels pour retraités actifs Afin de favoriser les liens sociaux et l’activité chez les retraités, la nouvelle plateforme rennaise SuperActifs qui met les seniors en relations avec des particuliers qui ont besoin d’aide dans leur quotidien. En replaçant les seniors au cœur de la société, ce projet valorise leurs compétences et renforce les liens intergénérationnels.







Dans la pratique, les SuperActifs s’annonce comme une entreprise de l’économie sociale et solidaire (ESS) qui a pour ambition de répondre aux problématiques du passage à la retraite : la perte de revenus, l’isolement social et le sentiment d’inutilité.



Plus concrètement, ces jeunes retraités peuvent proposer des services aux particuliers : garde d’enfants, petits bricolages, jardinage, cuisine, garde d’animaux, soutien scolaire, entretien de la maison ou encore aide à la personne, etc.



Précisons d’ailleurs que ce n’est pas la seule plateforme de ce genre sur le marché ; il existe d’autres concepts similaires depuis quelques années déjà.



Les services sont rémunérés, ce qui permet aux retraités de compléter leurs revenus. La plateforme offre par ailleurs aux SuperActifs l’occasion de transmettre et faire valoir leurs compétences et savoirs.

De leur côté, les particuliers employeurs peuvent compter sur des personnes disponibles et autonomes, ayant une véritable expérience.



Pour renforcer le lien social et créer une vraie communauté intergénérationnelle, la plateforme encourage les « employeurs » à offrir aux SuperActifs une contribution bienveillante, en plus de la rémunération. Il peut s’agir d’un petit moment convivial, d’un café ou d’un repas.



Naturellement, cette contribution n’a rien d’obligatoire et les utilisateurs peuvent indiquer sur leur profil dans quelle mesure ils sont disposés à créer du lien social, en choisissant une des trois options proposées : « un peu », « beaucoup » ou « passionnément ».



En plus de son offre destinée aux particuliers, la plateforme propose sa solution aux entreprises afin de répondre aux besoins ponctuels de leurs salariés : garde d’un enfant malade, entretien de la maison, etc. Ce service a pour avantage d’améliorer le bien-être au travail.



Le projet Les SuperActifs répond à une quête de sens de Joséphine et de Marie (les deux fondatrices), qui ont toutes deux eu envie de mettre leurs compétences au service d’une entreprise à utilité sociale et humaine.



« Notre idée est née du constat que même s’ils ont beaucoup de petits-enfants, nos grands-parents sont seuls dans leur ville du fait de l’éclatement des familles lié à la mobilité professionnelle », raconte Joséphine.



Cette plateforme est aujourd’hui déployée à Rennes et dans sa périphérie. Dans les mois qui viennent, ce service devrait s’étendre à l’ensemble du territoire français.

Article publié le 17/02/2023 à 01:00 | Lu 297 fois



