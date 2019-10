Article publié le 29/10/2019 à 03:18 | Lu 193 fois Super nutrition du cerveau de Max Lugavere : mieux manger pour mieux penser (livre) Les éditions Thierry Soucar vont prochainement publier l’ouvrage du journaliste scientifique Max Lugavere intitulé Super nutrition du cerveau (210 pages, 24,90 euros) qui a connu un formidable succès aux USA. Ce best-seller est un guide complet qui révèle le lien souvent étonnant entre alimentation, mode de vie et fonctions cérébrales. A lire.

On le sait, nous sommes ce que nous mangeons. Nous mangeons mal, nous vivons mal et vieillissons mal ; nous mangeons bien, nous vivons mieux et vieillissons plus vieux. Ce qui était une évidence empirique depuis des siècles est devenu une vérité scientifique.



Dans cet esprit, le jeune journaliste scientifique Max Lugavere s’est intéressé à l’alimentation et à ses conséquences sur notre cerveau. Comme le souligne le Dr David Perlmutter, auteur de Ces glucides qui menacent votre cerveau : « Max Lugavere a magnifiquement réussi à présenter l'avant-garde de la science sur le cerveau. Son livre montre que ce que nous choisissons de manger est la décision la plus importante pour nos fonctions cérébrales ».



De fait, comme le souligne l’éditeur, cet ouvrage s’annonce comme le « premier livre exhaustif sur le lien entre alimentation et cerveau. Pour Max Lugavere, tout a commencé lorsque sa mère a reçu un diagnostic de démence.



Le journaliste a dès lors, décidé de partir à la découverte du cerveau : qu’est ce qui le rend performant ? Qu’est ce qui le rend malade ? Pendant 5 ans, il a enquêté, recueilli et décrypté les données scientifiques récentes, s’est entretenu avec des dizaines de chercheurs et de cliniciens de premier plan dans le monde entier et visité les meilleurs départements de neurologie.



Ce livre est la somme de ce travail de recherche hors normes. Dans ce guide, l’auteur explique comment certains choix alimentaires peuvent affecter directement la concentration, les souvenirs, la création, l’humeur.



Max Lugavere y vulgarise des informations scientifiques de haut niveau et propose au lecteur toutes les clefs pour devenir plus alerte, plus heureux, plus productif tout en protégeant son cerveau du vieillissement.



« Il est possible d’influencer considérablement comment le cerveau fonctionne en changeant son alimentation et en adoptant les bons gestes. Retrouver l’agilité mentale de ses 30 ans, accroître sa productivité, lutter contre le stress et le déclin cognitif, c’est possible ! », s’enthousiasme l’auteur.

Un récit somme toute, optimiste et non dénué d’humour.









Dans la même rubrique : < > Des amandes pour réduire les rides des femmes ménopausées L'Amibiote : la baguette de pain bonne pour le microbiote