Super Mamie 2018 : 15 familles en lice

Créé en 1996 grâce à la volonté d’une femme, Fabienne Ollier, le concours de Super Mamie a pour vocation de rendre hommage aux mamies « nouvelle génération », dynamiques et débordantes de joie de vivre. Des femmes qui ont su, tout au long de leurs parcours, trouver un équilibre entre leur vie familiale et leurs activités sociétales (bénévolat, engagement humanitaire, etc.).



Rappelons que ce concours très grand public est l’occasion, dans nos sociétés parfois trop superficielles, de retourner aux « vraies valeurs » et de permettre à des enfants et à des petits enfants de mettre en lumière, sur scène, ces femmes extraordinaires, en leur réservant des surprises et des témoignages pleins d’amour et d’émotions !



Cette année, quinze familles sont en lice (enfant, petit enfant et leur « Super Mamie ») seront sur scène. Elles ont d’ores et déjà été élues dans leur région. Présenté par Sophie Darel et Fabienne Ollier, ce concours aura lieu cette année à Forges-les-Eaux et non plus à Nice comme c’était le cas de ces dernières éditions.



Au programme ? Trois générations en scène avec à chaque fois, des témoignages inattendus et poignants. Les enfants et les petits enfants qui présentent leur mamie de façon originale, sous forme de textes ou de chansons... Avec dans le jury : Danièle Gilbert, Fabienne Thibeault, Richard Dewitte (Groupe Il était une fois), Sloane (duo Peter&Sloane), Ted Sanders (Les vagabonds), Zize ….



En 2017, rappelons que c’est la Rémoise Marie-Hélène Thevenard, Super Mamie de la Marne âgée de 64 ans à l’époque, qui était devenue la 21ème Super Mamie France. Marie-Hélène s’occupe désormais, avec Aurélie l’une de ses filles, d’une chorale de personnes âgées. Durant la semaine, la Super Mamie fait aussi de l’éveil à la musique dans des micro-crèches avec sa guitare. Sa devise ? Toujours être forte pour sa famille.