Suisse : session de speedating pour les seniors

Depuis quelques années, le tabou de l’amour –et du sexe- chez les personnes âgées a bien évolué. Ce qui était encore « secret » il y a quinze ans est en passe de devenir « normal » de nos jours. De fait, ce n’est pas parce qu’on est âgé qu’on n’a pas le droit de retrouver une âme sœur afin de partager des moments de bonheur, de douceurs, voire plus si affinités.



Dans ce contexte, les sites de rencontres pour les seniors se sont développés sur le web, permettant aux « silvers surfers » (internautes seniors) retrouver l’amour en ligne en toute discrétion. Encore faut-il être un senior connecté pour en profiter… Pour les autres, les choses ne sont pas toujours simples.



Dans ce contexte, un centre de loisirs suisses situés dans le canton de Vaud (partie francophone) a récemment organisé une rencontre de type « speedating » pour des personnes âgées.



Rappelons que ce type de rencontre a le vent en poupe depuis une dizaine d’années chez les jeunes et les adultes. Elle regroupe des personnes dans une salle et ces derniers se présentent les uns les autres à tour de rôle pendant quelques minutes -7 en principe. Ce qui permet de rencontrer un maximum de gens en un minimum de temps. De la drague à l’emploi, le speedating est aujourd’hui entré dans les mœurs.



C’est donc cette technique de rencontres qui a été proposé à un groupe d’une trentaine d’ainés de 70 ans et plus (surtout des femmes, ces dernières étant toujours plus nombreuses dans cette tranche d’âge). Et il semblerait, au vu des réactions des participants, que le concept ait plu. Alors, le speedating va-t-il permettre à terme aux personnes âgées isolées de rencontrer l’âme sœur ? Pourquoi pas.