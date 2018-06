Article publié le 21/06/2018 à 04:13 | Lu 141 fois Suisse : lancement du Senior Lab, un laboratoire sur le vieillissement et ses solutions Dans un contexte de vieillissement de sa population, la Suisse et plus précisément le canton de Vaud vient de lancer le Senior Lab, un laboratoire qui aura pour mission de développer et proposer des solutions concrètes et innovantes afin d’améliorer la qualité de vie des ainés.

Le Senior Lab est un projet issu de trois écoles vaudoises*. Dans la pratique, sa mission sera de développer et proposer -avec et pour les seniors- des solutions concrètes et innovantes visant l’amélioration de leur qualité de vie et à la préservation de leur autonomie. Il axera ses recherches jusqu’en 2020 sur la mobilité.



Alors que la Suisse est confrontée au même contexte démographique que la France, le Senior Lab va mener différents projets (publics et privés) de recherches et de développements qui seront plus que jamais menés sous l’angle de l’interdisciplinarité en impliquant des spécialistes de la santé, des psychologues, des designers, des économistes, des ingénieurs issus des trois Hautes Ecoles partenaires, et bien sûr des seniors.



A noter également que ce laboratoire helvète permettra à ces derniers de collaborer en tant qu’experts au développement de solutions concrètes, utiles, porteuses de sens et favorisant le bien-vieillir pour leur bénéfice et celui de l’ensemble de la communauté. Géographiquement, le Senior Lab disposera de deux bureaux : un à Beaulieu et l’autre à Yverdon-les-Bains.



*L’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source (La Source), la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) et l’ECAL/Ecole cantonale d’art de Lausanne.