Sud-ouest : un escape-game dédié au sommeil pour les seniors

L’association Cap Seniors Aquitaine et les Associations Santé Éducation et Prévention sur les Territoires (ASEPT) proposeront dès la rentrée 2022, un escape-game pour les plus de 55 ans dédié au sommeil. De l'art de dormir mieux. Explications.





Rappelons que, contrairement à ce que l’on peut croire, il n’est pas normal de peu dormir après 60 ans. Les seniors et les personnes âgées ont eux-aussi, besoin d’une bonne nuit de sommeil pour repartir du bon pied !



A ce titre, de nombreuses études scientifiques récentes se sont intéressées au sommeil des seniors et des personnes âgées. Citons par exemple une enquête de l’Inserm en collaboration avec l’University College London (UCL) qui indique qu’un sommeil de six heures ou moins par nuit entre l’âge de 50 à 70 ans serait associé à un risque accru de démence !



Pour rappel, un être humain (quel que soit son âge) devrait dormir en moyenne 6h48. Pour autant, les spécialistes recommandent entre 7h30 et 9h de sommeil pour une nuit véritablement réparatrice (source Institut national du sommeil et de la vigilance).



Dans ce contexte, conçu aux côtés d’une agence spécialisée, ce jeu grandeur nature -escape game en anglais- invite les participants -en l’occurrence des seniors- à interagir autour d’une thématique incontournable du bien-vieillir : le sommeil.



Durant 45 minutes, les joueurs se mettront dans la peau d’agents secrets à la retraite de la DGST (Direction Générale du Sommeil Temporel) et auront pour mission d’analyser le sommeil d’un personnage historique.



Après avoir identifié la célébrité dotée d’un sommeil agité, les joueurs devront résoudre différentes énigmes afin de rendre leur rapport de mission à leur directeur. Objectif ? Aider le héros à retrouver un sommeil paisible et réparateur pour favoriser le bien-vieillir.



« Dans leur vie quotidienne, les seniors ont tendance à oublier ou minimiser l’importance d’un sommeil de qualité. C’est pourtant un gage d’équilibre psychique, émotionnel et physique qui est déterminant pour vieillir en bonne santé.



Partant de ce constat, il nous paraissait fondamental de renforcer la sensibilisation sur cette thématique, par le biais d’un jeu original et participatif mais tout aussi ludique que nos ateliers » explique Pauline Trancart, Responsable département de l’Action Sanitaire et Sociale de la MSA Gironde.



Accessible gratuitement dès le mois de septembre, l’escape game s’adresse aux seniors résidant dans les départements de la Gironde, Lot-et-Garonne, Dordogne, Landes et Pyrénées-Atlantiques. Une action de sensibilisation originale, imaginée et conçue par les caisses de retraite d’Aquitaine et l’Agence Collock Sud Ouest.



Calendrier de L’ASEPT Gironde :

- Lundi 12 septembre à Audenge

- Jeudi 22 septembre à Cerons

- Mardi 4 octobre à Saint-Jean-d’Illac

- Mardi 4 octobre à Saint-Denis-de-Pile

- Mardi 4 octobre à Saint-Laurent-Médoc

- Mercredi 5 octobre à la Teste-de-Buch

- Mercredi 5 octobre à Saint-Caprais-de-Bordeaux



Calendrier de L’ASEPT Périgord-Agenais :

- Lundi 19 septembre à Saint-Astier

- Mardi 18 octobre à Bergerac

- Jeudi 20 octobre à Terrasson-Lavilledieu



Calendrier de L’ASEPT Sud Aquitaine :

- Mardi 4 octobre à Billère

- Jeudi 20 octobre à Saint-Justin









