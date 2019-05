Article publié le 24/05/2019 à 01:00 | Lu 69 fois Stendo : du nouveau pour les jambes lourdes Expert en tissu intelligent (une tendance depuis quelques années), le laboratoire Stendo a développé une technique brevetée de stimulation du système circulatoire 100% naturelle qui permet de stimuler le retour veineux et drainer les oedèmes des jambes. Explications.

Jambes gonflées, impatience et douleur… Les beaux jours arrivant, les signes gênants de mauvais retour veineux réapparaissent. Afin de lutter contre ces petits tracas du quotidien, qui concerne principalement les dames, et plus spécifiquement les seniors, il faut stimuler la circulation sanguine.



Le sang qui part des pieds et remonte le long des jambes est transporté par le système veineux. Pour différentes raisons, ce dernier peut se détériorer et les jambes peuvent devenir lourdes et se gonfler. Prendre soin de ce réseau, le protéger et le dynamiser est donc essentiel pour atténuer les sensations désagréables dues au mauvais retour veineux.



En agissant sur la circulation globale et notamment sur les flux de retour, Stendo offre une solution pour les personnes souffrant de jambes lourdes. Composé d’une combinaison de massage des membres inférieurs et pilotée par le rythme cardiaque, cela stimule le retour veineux et lymphatique, élimine les toxines et les œdèmes.









