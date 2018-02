Article publié le 15/02/2018 à 01:00 | Lu 88 fois Staub : deux instruments en un Le temps est encore aux petits plats mijotés, roboratifs et qui réjouissent les gourmands. Mais pour compenser ces excès caloriques, rien n’interdit d’accompagner une pièce de chevreuil mijotée d’un légume vapeur.

A cet effet, Staub, qui est le grand spécialiste français de la cuisson, propose un très astucieux « deux en un ». Il s’agit d’une très classique cocotte Staub en fonte, associée à un panier que l’on peut trouver dans une cocotte-minute.



Dans cette configuration, la cuisson des légumes s’effectue dans des vapeurs parfumées aux sucs des meilleures préparations. Dans la tradition Staub, la cocotte est réalisée en fonte émaillée tandis que le panier est en acier inoxydable. Un joint silicone assure l’étanchéité latérale et permet une meilleure cuisson des légumes.



L’ensemble est compatible avec l’utilisation dans un four tandis que le panier supporte le lave-vaisselle. Dans l’immédiat, ce modèle n’est disponible que dans une référence ronde de 26 cm dans une large gamme de couleur.



Dans un registre différent, c’est d’Italie que nous viennent les poêles Ballarini. Une maison centenaire qui a su s’adapter aux technologies contemporaines en produisant des instruments de cuisine aux revêtements antiadhésifs efficaces.



Résistant aux agressions mécaniques, le revêtement Granitium est garanti 10 ans et permet une cuisson sans matière grasse. Fabriqués en Italie, les poêles Ballarini sont compatibles avec les systèmes à induction et diffusent la chaleur sur toute la surface de la poêle. Quatre diamètres sont disponibles de 20 à 28 cm.



Joel Chassaing-Cuvillier