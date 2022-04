Article publié le 27/04/2022 à 01:00 | Lu 394 fois Sport santé : Fitéo, un programme destiné aux seniors





Le Rapport d’enquête sur les pratiques sportives et la santé réalisé par Vert Marine en mai 2021 montre que les pratiques sportives des Français ont fortement changé compte-tenu de la situation sanitaire, mais que ces derniers sont plus que jamais en attente de reprendre leurs habitudes sportives. A ce titre, Vert Marine propose Fitéo, un programme destiné aux seniors.

Pensé pour les seniors et encadré par deux coachs, Fitéo associe fitness et activités aquatiques. La séance d’1h30 comprend des échauffements, des exercices d’étirement et de mobilité en salle, suivis d’un travail dans l’eau à base de mouvements fonctionnels d’aquagym. Le tout dans une ambiance détendue et motivante.



Sinon et en raison des restrictions liées au Covid 19, les pratiques sportives des Français ont été bouleversées. Selon cette étude menée sur un panel de 1.000 personnes représentatives de la population française, ces dernières déclarent pratiquer moins souvent du sport.



Elles ont dû modifier leurs pratiques sportives pour d’autres activités telles que la marche à pied, la course à pied, ou encore le vélo qui ont renforcé leur côte de popularité. Les centres sportifs étant fermés, l’activité sportive à domicile est devenue la norme pour 42% des répondants en 2021, contre 25% en 2017.



Les principales motivations à la pratique du sport reposent sur la volonté de se faire plaisir (60%), mais surtout sur les raisons de santé (61%). On observe aussi que 46% des répondants déclarent pratiquer du sport pour des raisons de santé, mais pas autant qu’ils le souhaiteraient.



Aujourd’hui, environ 10% des 18-44 ans déclarent n’être “pas vraiment” en bonne santé et ce chiffre atteint environ 15% chez les 45-75 ans. Pourtant, 38% des répondants à l'enquête déclarent vouloir pratiquer du sport dans le but spécifique de conserver une bonne santé.



L’activité aquatique, idéale pour maintenir ou développer son capital santé, améliore des fonctions corporelles très variées (respiratoires, articulaires, musculaires, cardio-vasculaires, etc.), agit sur le développement de l’estime de soi et participe à l’entretien du lien social lors des activités collectives.



Les activités natatoires sont notamment très prisées en raison de leur caractère atraumatique dans les parcours de santé. Elles sont essentielles pour plusieurs pans de la population, notamment les séniors ou les personnes atteintes de certaines pathologies.



En effet, le milieu aquatique est un espace privilégié pour les mouvements en douceur en raison de la résistance de l’eau et l’état d’apesanteur qu’elle génère. La rencontre du corps avec l’eau a aussi un effet bénéfique sur la réduction du stress.



Si 12% des répondants annoncent pratiquer des activités aquatiques dans le but de rester en bonne santé, ils sont près de 30% à déclarer en pratiquer, mais pas autant qu’ils le souhaiteraient ou le devraient.



Pour autant, la natation reste le sport le plus apprécié lorsqu'on se rend à la piscine. Cette pratique est reconnue comme adaptée à toutes les catégories d'âges. Les sondés affirment aussi qu’elle contribue à résoudre les douleurs de dos (77%) et qu’elle est conseillée pour se remettre d’une blessure (72%).









