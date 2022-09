Article publié le 06/09/2022 à 01:00 | Lu 60 fois Sport en salle pour les seniors : pourquoi et comment le pratiquer ?





Généralement, la pensée collective associe la vieillesse au manque d’énergie et aux maladies gériatriques. Pourtant, il n’est pas rare de voir des seniors en pleine forme ! L’un des secrets de ces infatigables ainés réside dans la pratique régulière d’une activité sportive. Alors, pour ou contre le sport en salle pour les seniors ? Des arguments précis et détaillés viendront réfuter ou confirmer chacun de ces points de vue. Vous pourrez ainsi vous faire une idée précise de l’option à choisir.

Pourquoi la notion de sport semble-t-elle difficile à associer à celle de personne âgée ?

Que ce soit dans les jeux ou lors des activités sportives incluses au programme scolaire, le sport reste présent partout, de l’enfance à l’adolescence. Il n’est pas rare que les enfants soient inscrits dans les clubs sportifs de l’école ou du quartier. Une tendance qui se poursuit au lycée et même à l’université.



Souvent, le passage de la vie étudiante à la vie professionnelle vous fait perdre ces petites habitudes sportives que vous aviez auparavant... En effet, les emplois du temps chargés et le travail quotidien épuisant constituent de véritables freins à vos exercices réguliers dans votre



Ces maux vont perdurer, voire s’aggraver avec l’âge. Il devient difficile, voire compliqué, de reprendre les activités physiques abandonnées entre-temps. La masse graisseuse prend le dessus et la masse musculaire fond (phénomène de sarcopénie).



La souplesse et l’endurance des articulations diminuent également. Les organes internes comme le cœur ont du mal à suivre. La densité osseuse n’est plus du tout la même. Les palpitations cardiaques, les douleurs articulaires et les dépôts de graisse dans l’abdomen limitent progressivement les aptitudes physiques.



La pratique régulière du sport reste pourtant essentielle pour les seniors

C’est prouvé, la pratique régulière et contrôlée du sport en salle est recommandée chez les seniors ! Parmi les activités sportives préconisées, on retrouve les exercices de cardio-training qui protègent et renforcent le cœur. En effet, ils permettent à l’organisme de lutter contre l’hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires.



Par ailleurs, les exercices de renforcement musculaire permettent de réduire l’impact des mouvements sur le squelette et de lutter contre le déconditionnement physique lié à l’âge. L’augmentation de la force des muscles autour des articulations constitue aussi l’un des moyens efficaces pour traiter les douleurs dues à l’arthrose.



Les exercices d’étirement, quant à eux, favorisent la production de liquide synovial. Cette activité physique permet de rééquilibrer les muscles et de traiter les contractures. Elle améliore la qualité du cartilage des chevilles, des genoux et des hanches.



Enfin, une activité physique hebdomadaire de 2 à 5 heures limite la production des enzymes impliquées dans les processus de certains cancers et de la sénilité.



Peut-on encore reprendre une activité physique après 60 ans ?

Absolument ! Cependant, à cet âge, le sport n’a plus qu’une fonction d’entretien. Il ne s’agit plus de chercher à se dépasser, se surpasser d’une quelconque manière. Face à ces nouvelles contraintes imposées par votre corps, il faut s’adapter.



Cette adaptation passe par la maîtrise de vos nouvelles limites ! La reprise du sport, même après une période d’abandon, présente toujours des avantages pour la santé ; ce, quelque soit l’âge.



Cependant, avant de se remettre au sport, il est grandement conseillé de réaliser un bilan de santé. Cela vous permettra d’identifier les forces et les faiblesses de votre corps.



Après examen et analyse des résultats, votre médecin sera en mesure d’établir une liste d’activités que vous pourrez pratiquer. Ou pas. Il est également essentiel de combiner le sport avec un mode de vie sain. Désormais, vous devrez adopter une alimentation équilibrée, boire beaucoup d’eau et respecter un temps de sommeil optimal.



Quels appareils utiliser lors des séances de sport en salle en tant que senior ?

Comme mentionné plus haut, les activités doivent être adaptées aux besoins d’un corps vieillissant. À cet effet, l’instrument « préféré » des personnes âgées reste le tapis de course. Idéal pour le cardio-vasculaire ! Il est possible de varier cette activité en utilisant un vélo électrique par exemple.



