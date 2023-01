Spéciale retraite : quel placement senior choisir ? Article sponsorisé La réforme des retraites montre que le système actuel de retraite français est à bout de souffle. Il faut dire que les contraintes démographiques jouent pour beaucoup dans ce constat. Aussi, le système de retraite par répartition n’est pas suffisant et il faut absolument bien investir son épargne afin de ne pas se faire de soucis pour ses vieux jours. Dans ces conditions, quel placement choisir lorsqu’on est senior ? Il en existe de très nombreux mais l’un d’eux se détache en raison de ses multiples avantages. Quel est-il ? C’est celui qu’ont choisi plus d’un million de Français.









Quelles sont les attentes des seniors pour placer leur argent ? Première attente des seniors pour placer leur argent : la sécurité

Spéculer en Bourse ne convient pas aux seniors parce qu’ils n’ont pas envie de voir leurs économies partir en fumée. Cela se comprend et c’est pour cela que les seniors recherchent des placements sûrs.



Parmi ceux-ci figurent en bonne place le livret A, les contrats d’assurance-vie en fonds euros et l’immobilier.

Deuxième attente des seniors pour placer leur argent : la performance de leur épargne

Avec une inflation de près de 6 % l’an dernier, les seniors qui comptent uniquement sur un livret A ou un contrat d’assurance-vie en fonds euros ont perdu du pouvoir d’achat. Ces deux placements doivent donc être utilisés avec parcimonie.



Aussi, placer son argent en immobilier est le



Comme le remarque Gregorie Moulinier, l’un des associés-fondateurs de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com), le premier réseau d’épargne digitale français : « Les clients seniors qui nous téléphonent au 01.44.56.00.23 préfèrent placer leur argent en immobilier que sur leur livret A ou sur leur contrat d’assurance-vie en fonds euros. Néanmoins, ils le font avec des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) plutôt que via l’achat d’un appartement locatif. » Spéculer en Bourse ne convient pas aux seniors parce qu’ils n’ont pas envie de voir leurs économies partir en fumée. Cela se comprend et c’est pour cela que les seniors recherchent des placements sûrs.Parmi ceux-ci figurent en bonne place le livret A, les contrats d’assurance-vie en fonds euros et l’immobilier.Avec une inflation de près de 6 % l’an dernier, les seniors qui comptent uniquement sur un livret A ou un contrat d’assurance-vie en fonds euros ont perdu du pouvoir d’achat. Ces deux placements doivent donc être utilisés avec parcimonie.Aussi, placer son argent en immobilier est le meilleur placement pour les seniors . Encore faut-il le faire de manière astucieuse.Comme le remarque Gregorie Moulinier, l’un des associés-fondateurs de La Centrale des SCPI (), le premier réseau d’épargne digitale français : « Les clients seniors qui nous téléphonent aupréfèrent placer leur argent en immobilier que sur leur livret A ou sur leur contrat d’assurance-vie en fonds euros. Néanmoins, ils le font avec des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) plutôt que via l’achat d’un appartement locatif. »

Pourquoi l’achat de parts de SCPI de rendement est-il le meilleur placement pour les seniors ? • Les SCPI de rendement achètent des immeubles et jouent donc la sécurité



L’immobilier a toujours été une valeur refuge. Acheter de l’immobilier locatif permet de percevoir des rentes et donc de ne pas dépendre d’une seule source de revenus.



La grande force des SCPI de rendement réside dans leur mutualisation. Les SCPI de rendement achètent en effet des immeubles locatifs pour se constituer le parc le plus diversifié possible et mutualiser les risques d’impayés.

Les SCPI de rendement sont des placements performants Les meilleures SCPI de rendement rapportent plus de 6 % net par an. Acheter les meilleures SCPI de rendement augmente donc le pouvoir d’achat de leurs associés porteurs de parts.



Bon à savoir : Les dividendes de certaines SCPI de rendement ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Il en découle un attrait fiscal non-négligeable.

Les SCPI de rendement sont facilement transmissibles à ses héritiers

Avec les SCPI de rendement, aucun problème d’indivision. En effet, le prix des parts des SCPI est très peu élevé et il est donc aisé de transmettre son portefeuille SCPI à ses héritiers. Cela n’est pas le cas lorsqu’on a placé son argent dans un ou plusieurs appartements locatifs. L’immobilier a toujours été une valeur refuge. Acheter de l’immobilier locatif permet de percevoir des rentes et donc de ne pas dépendre d’une seule source de revenus.La grande force des SCPI de rendement réside dans leur mutualisation. Les SCPI de rendement achètent en effet des immeubles locatifs pour se constituer le parc le plus diversifié possible et mutualiser les risques d’impayés.Les meilleures SCPI de rendement rapportent plus de 6 % net par an. Acheter les meilleures SCPI de rendement augmente donc le pouvoir d’achat de leurs associés porteurs de parts.: Les dividendes de certaines SCPI de rendement ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Il en découle un attrait fiscal non-négligeable.Avec les SCPI de rendement, aucun problème d’indivision. En effet, le prix des parts des SCPI est très peu élevé et il est donc aisé de transmettre son portefeuille SCPI à ses héritiers. Cela n’est pas le cas lorsqu’on a placé son argent dans un ou plusieurs appartements locatifs.

Où les seniors peuvent-ils se renseigner pour investir en SCPI de rendement ? Les banques ne sont pas le meilleur intermédiaire pour acheter des SCPI de rendement

Ce constat découle du fait que les banques ne proposent à leurs clients que leurs propres SCPI. Il ne s’agit généralement pas des meilleures SCPI et le choix des SCPI est contraint.

Les plateformes SCPI sont le meilleur choix pour s’intéresser aux SCPI de rendement

Notons que le prix des parts des SCPI de rendement est identique quel que soit le canal de distribution. Aussi, plutôt que de passer de longues heures à tenter d’effectuer seul son choix de SCPI de rendement au risque de se tromper, il est préférable de passer par des spécialistes des SCPI, mais pas n’importe lesquels. Ce constat découle du fait que les banques ne proposent à leurs clients que leurs propres SCPI. Il ne s’agit généralement pas des meilleures SCPI et le choix des SCPI est contraint.Notons que le prix des parts des SCPI de rendement est identique quel que soit le canal de distribution. Aussi, plutôt que de passer de longues heures à tenter d’effectuer seul son choix de SCPI de rendement au risque de se tromper, il est préférable de passer par des spécialistes des SCPI, mais pas n’importe lesquels.

Pourquoi La Centrale des SCPI est-elle le leader incontesté des plateformes SCPI ? La Centrale des SCPI dispose d’une expérience inégalée

Créée il y a plus de dix ans par ses associés-fondateurs, La Centrale des SCPI détient la plus vaste base de données sur les SCPI de rendement et utilise des algorithmes maison pour aider ses clients à trouver les meilleures SCPI de rendement.



La Centrale des SCPI distribue toutes les SCPI du marché et le fait en toute indépendance puisqu’elle n’appartient qu’à ses associés.

La Centrale des SCPI est en pointe dans l’achat de SCPI de rendement sur Internet

Alors que certains investisseurs ont l’habitude d’acheter directement leurs SCPI de rendement dans la boutique de La Centrale des SCPI située au 15, rue Saint-Roch à Paris dans le 1er arrondissement, la majorité investissent en SCPI via le site de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com) ou via scpisign.com, le seul outil en libre-service pour acheter ses SCPI



« Notre expérience et le fait que nous ayons pignon sur rue depuis plus de dix ans rassure nos clients seniors qui n’hésitent pas à investir en SCPI de rendement à nos côtés puisque nous trouvons pour eux les meilleures SCPI » rappelle Théo Darroman, manager au sein de La Centrale des SCPI.



Il est légitime que les seniors s’inquiètent pour leur retraite. Avec une inflation très élevée, ils se rendent compte du fait qu’ils perdent du pouvoir d’achat.



Aussi, plutôt que de placer leur épargne sur des supports trop risqués ou trop peu rentables, ils veulent



Comme le marché des SCPI de rendement est de plus en plus vaste, il est fondamental de se faire conseiller par des spécialistes des SCPI, comme ceux de La Centrale des SCPI (01.44.56.00.23) pour être certain de posséder le meilleur portefeuille SCPI.



La réforme des retraites en cours risque de ne pas faire que des heureux. En revanche, les investisseurs seniors qui ont placé leur argent en SCPI de rendement seront heureux de percevoir des rentes leur permettant de profiter du temps qui passe et d’augmenter leur pouvoir d’achat. Aussi, il faut y penser dès maintenant.



Avertissement



L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.



Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain que ce placement correspond à votre profil patrimonial.



Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans. Créée il y a plus de dix ans par ses associés-fondateurs, La Centrale des SCPI détient la plus vaste base de données sur les SCPI de rendement et utilise des algorithmes maison pour aider ses clients à trouver les meilleures SCPI de rendement.La Centrale des SCPI distribue toutes les SCPI du marché et le fait en toute indépendance puisqu’elle n’appartient qu’à ses associés.Alors que certains investisseurs ont l’habitude d’acheter directement leurs SCPI de rendement dans la boutique de La Centrale des SCPI située au 15, rue Saint-Roch à Paris dans le 1er arrondissement, la majorité investissent en SCPI via le site de La Centrale des SCPI () ou via scpisign.com, le seul outil en libre-service pour acheter ses SCPI« Notre expérience et le fait que nous ayons pignon sur rue depuis plus de dix ans rassure nos clients seniors qui n’hésitent pas à investir en SCPI de rendement à nos côtés puisque nous trouvons pour eux les meilleures SCPI » rappelle Théo Darroman, manager au sein de La Centrale des SCPI.Il est légitime que les seniors s’inquiètent pour leur retraite. Avec une inflation très élevée, ils se rendent compte du fait qu’ils perdent du pouvoir d’achat.Aussi, plutôt que de placer leur épargne sur des supports trop risqués ou trop peu rentables, ils veulent investir pour leur retraite et achètent des SCPI, le placement immobilier qui rapporte, pour les meilleures, plus de 6 % net par an.Comme le marché des SCPI de rendement est de plus en plus vaste, il est fondamental de se faire conseiller par des spécialistes des SCPI, comme ceux de La Centrale des SCPI (01.44.56.00.23) pour être certain de posséder le meilleur portefeuille SCPI.La réforme des retraites en cours risque de ne pas faire que des heureux. En revanche, les investisseurs seniors qui ont placé leur argent en SCPI de rendement seront heureux de percevoir des rentes leur permettant de profiter du temps qui passe et d’augmenter leur pouvoir d’achat. Aussi, il faut y penser dès maintenant.L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain que ce placement correspond à votre profil patrimonial.Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.

Article publié le 30/01/2023 à 07:54 | Lu 170 fois





Dans la même rubrique Nouvelle obligation de déclaration pour les propriétaires d'un bien immobilier en 2023 - 30/01/2023 Crowfunding immobilier : pourquoi est-ce un placement intéressant ? - 26/01/2023 Investissement locatif : les plus belles villes où investir en France - 18/01/2023 1 2 3 4 5 » ... 171