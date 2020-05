Article publié le 07/05/2020 à 03:57 | Lu 61 fois Sonos Arc : la barre de son Premium et intelligente





Sonos Arc est l’expérience home-cinéma la plus immersive qui soit de Sonos. Avec un son de qualité cinéma adaptable et intelligent, la prise en charge de Dolby Atmos et l’intégration de plusieurs assistants vocaux, cette nouvelle Arc s’appuie sur les innovations technologiques de Sonos en matière de home cinéma, avec un son dynamique, optimisé et parfaitement calibré pour votre espace et votre système audio.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Plus qu’une barre de son, la Sonos Arc apporte un son remarquable à tout ce que vous diffusez en streaming, en s’adaptant au contenu de la TV, mais aussi à la musique, aux podcasts et à la radio lorsque la TV est éteinte. La Sonos Arc, disponible en noir mat et blanc mat, comprend une grille en plastique arrondie à 270 degrés et une structure extérieure sobre et épurée pour un son multidimensionnel.



« La Sonos Arc donne vie au son de vos émissions et artistes préférés comme jamais auparavant, explique Patrick Spence, CEO de Sonos.



« Notre intérieur joue un rôle plus important que jamais dans nos vies et nous sommes attachés depuis toujours à rendre votre maison plus agréable, avec des produits conçus pour offrir un son remarquable et de nouvelles expériences. Nous souhaitons faire en sorte que chaque pièce dans laquelle vous avez un téléviseur devienne un lieu où il est possible de profiter de toutes les vidéos et musiques proposées en streaming aujourd’hui. La Sonos Arc illustre notre engagement pour un son remarquable et un design exceptionnel, et devient la nouvelle référence en matière de barres de son. »



Sonos dévoile également le Sonos Sub (Gen 3) et le Sonos Five, qui conservent leurs designs emblématiques et leurs qualités sonores. Ils intègrent des mises à jour internes. Les Sonos Arc, Five et Sub (Gen 3) seront contrôlables exclusivement via la nouvelle application S2, disponible le 8 juin prochain.



Cet app S2 offrira de nouvelles expériences aux utilisateurs Sonos, notamment la prise en charge d’un son de plus haute résolution, un design amélioré et une plus grande personnalisation, avec par exemple l’arrivée de la nouvelle fonctionnalité “room groups”.



Sonos Arc (899 €), Sonos Sub (799 €) et Sonos Five (579 €) seront disponibles en précommande dès le 6 mai sur Sonos.com, et disponibles dans le monde entier à partir du 10 juin.



