Article publié le 17/02/2020 à 08:39 | Lu 185 fois Sommes-nous tous condamnés à vieillir ? Par la sociologue Melissa Petit Une chose est sûre : nous vieillissons tous. Dans un monde qui isole les plus âgés et qui exacerbe la peur de vieillir, ouvrons les yeux sur ce « futur nous ». Mélissa Petit, docteur en sociologie, nous invite à redéfinir les critères d’âges et les modes de vie qui les accompagnent pour une société plus inclusive à toutes les étapes de la vie pour devenir vieux un peu mieux chaque jour.

Après avoir partagé sa vision de l’expérience du vieillissement. Elle propose une manière d'utiliser le temps qui passe pour explorer notre expérience du vieillissement à travers trois thématiques : les liens sociaux, la participation sociale, l'enthousiasme bienveillant.



A cet effet, la sociologue propose des actions à la fois collective et individuelle pour changer la donne concernant notre rapport à l’âge et au vieillissement.



Rappelons que Mélissa Petit est docteur en sociologie. Elle dirige depuis 2015 Mixing Générations, un bureau d’études consacré aux enjeux du vieillissement. En mêlant connaissances théoriques et des expériences de terrain auprès des plus âgés, elle construit une approche originale. Une sensibilité qu’elle partage dans un ouvrage : « Les retraités, cette richesse pour la France ».













