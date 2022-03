Article publié le 29/03/2022 à 03:00 | Lu 170 fois Soludiab : une gamme de produits et dispositifs pour la prise en charge du diabète





Soludiab est une gamme de produits et de dispositifs médicaux proposée par le Laboratoire Marque Verte et destinée à la prise en charge du diabète. Parmi son catalogue ? Un nouveau kit lecteur de glycémie, Soludiab Connect qui accompagne le patient tout au long de la journée. Connecté, il peut compiler l’ensemble des données relatives au suivi de la glycémie et améliorer ainsi le suivi par le patient diabétique.

On le sait, bien suivre sa glycémie au quotidien est indispensable pour les personnes diabétiques, quel que soit le type de leur diabète d’ailleurs !



Effectués plusieurs fois par jour (au réveil, avant le déjeuner, le dîner et au coucher notamment), ces contrôles permettent de réduire la fréquence des hypoglycémies et de minimiser les risques de complication qui peuvent survenir à plus ou moins long terme.



Dans ce contexte, ce nouveau produit offre tout le matériel nécessaire au suivi de la glycémie : le lecteur connecté, un flacon de 10 bandelettes, un stylo autopiqueur, 10 lancettes et une pochette de rangement. Un dispositif qui se veut « simple et pratique ».



« Il est idéal pour les personnes de 50- 65 ans qui appartiennent à une tranche d’âge encore active. Elle a besoin de solutions maniables et elle est très à l’aise avec les outils connectés » indique Mélodie Lafon, Chef de produits Soludiab.



Et d’ajouter : « initialement l’application permettait aux patients de suivre leur tension artérielle. Notre démarche a permis de faire évoluer l’application vers le suivi de la glycémie. Elle est donc aujourd’hui la seule sur le marché français qui intègre le suivi de la glycémie et de la tension, une combinaison précieuse pour les patients diabétiques quand on sait que 80% des diabétiques de type 2 sont hypertendus. »



Dans la pratique, ce lecteur se glisse partout grâce à son petit format. Il mesure 3 cm de large et 10 cm de haut. Il est doté également d’un indicateur coloré qui facilite l’évaluation des informations. L’ensemble des données relatives à la glycémie peut être transféré sur l’application qui est un véritable carnet de suivi dématérialisé pour les patients qui sont à l’aise avec les outils numériques.



Kit glycémie 38,93 euros et bandelettes réactives, 36,38 euros. Disponibilité : en pharmacie



*disponible gratuitement sur Google Play et l’Appstore









