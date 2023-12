Solstice d'hiver de Wolfberger L’Alsace à Noël c’est toujours la fête. Des lumières, des décorations, des pâtisseries mais aussi des vins d’exception comme les vignerons alsaciens savent en produire. Une féérie qu’attendent chacun. Pour la cave Wolfberger, ce Noël 2023 est l’occasion de présenter sa collection Solstice d’hiver avec notamment un pinot gris 2020 et un muscat 2022 ainsi qu’un Gewurztraminer 2021.







Le pinot gris Solstice d’Hiver offre une robe d’or qui enlumine le verre de dégustation. Un vin que l’on regarde avant de le boire tellement l’intensité de cette robe subjugue.



Son nez est également un moment de plaisir, ce sont les fruits secs, abricot, figue et raisins, qui se détachent devant le coing. En bouche, on retrouve ces mêmes notes gourmandes avec une belle mâche pleine de longueur.



Ce pinot gris sera le soutien parfait d’une belle tranche de foie gras truffé ou d’une anguille fumée. Un vin riche qui titre 14,50°. 24,50 euros chez les cavistes.



Toujours dans cette belle collection Solstice d’Hiver, le Muscat Wolfberger 2022 est une véritable gourmandise qui ne demande pas le prétexte d’un accord pour être dégustée.



Une robe d’or lumineuse, un nez fleuri et tendre, il révèle une bouche délicate avec une légère note d’agrumes.



Parfait à l’apéritif avec du saumon mariné ou d’un désert au chocolat. 20,50€ chez les cavistes. Le flacon élégant de ces deux vins en fait également un joli cadeau de Noël.



Des vins de fête qui enjoliveront des dîners pleins de joie. Des vins moelleux qui de l’apéritif au dessert, trouveront leur place sur une belle table.



Joël Chassaing-Cuvillier

Article publié le 12/12/2023 à 01:00 | Lu 88 fois



Dans la même rubrique < > Fêtes de fin d'année : des conseils pour bien choisir votre sapin de Noël Cadeaux de Noël : sous le sapin ou dans la hotte du Père Noël