Solinnov : la domotique au service des ainés Alors que le bailleur social Plurial Novilia vient de dévoiler son projet Senior+ by Plurial Novilia, revenons plus en détail sur la solution domotique Solinnov qui été mise en place à Reims et à Châlons et qui vise à rendre service aux seniors au quotidien.

De quoi s’agit-il ?

Mise en place d’un partenariat avec la start-up innovante Solinnov et mise en place d’une expérimentation inédite de logements seniors connectés sur Reims et Châlons. P.N. et la start-up ont imaginé un dispositif dédié à améliorer le quotidien des personnes âgées –une solution d’aide à l’autonomie mixant sécurité, confort et économies d’énergie.



Quelle réponse spécifique apportée aux seniors ?

Un certain nombre de dispositifs technologiques, caméras et capteurs, sont mis en place dans les logements. Le système, installé exclusivement dans les parties privatives, se compose d’une partie centrale qui collecte et traite les informations reçues, et de plusieurs équipements et capteurs disséminés à des endroits stratégiques de l’habitation : caméra fixe dans l’entrée ; détecteurs de mouvements ; multi-capteurs de température, d’hygrométrie et de luminosité ; électrovannes sur les circuits d’eau et de chauffage. La plupart des équipements sont gérables à distance, via tablette numérique.



Quels bénéfices pour les occupants ?

Personnalisable selon la configuration des logements et les besoins des locataires, le système permet avant tout de rendre les logements à la fois plus sûrs, plus confortables et plus adaptés au quotidien de leurs occupants. Une équipe pluridisciplinaire a été mise en place pour suivre le projet.



Elle regroupe des représentants de P.N. et de Solinnov, ainsi que des professionnels de la santé (médecin, psychologue, ergothérapeute), mais aussi des partenaires comme l’Association « La Sève et le Rameau », des structures d’aide à domicile, Présence Verte, le Conseil Départemental, du CCAS Centre Communal d’Action Social, ou encore l’ARS. Le pilotage se fait de manière étroite avec les occupants et leur entourage - les dispositifs installés étant particulièrement utiles pour communiquer, alerter ou rassurer les aidants familiaux.











