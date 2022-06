Article publié le 29/06/2022 à 01:00 | Lu 72 fois Soins thermaux : le guide pratique pour ne rien oublier dans son sac de cure thermale





Durant un séjour en cure thermale conventionnée, le curiste devra se rendre quotidiennement au centre thermal afin de bénéficier des soins. Généralement, un curiste passera entre 2h et 3h au centre thermal par jour, à raison de 4 à 6 soins de 5 à 15 minutes.

Quoi prendre dans son trousseau de curiste ?

Des soins spécifiques seront dispensés aux curistes, à base d’eau, de boue ou de gaz thermal selon la prescription du médecin thermal et la pathologie prise en charge. Afin que tout se déroule au mieux, certaines affaires sont indispensables et doivent être glissées dans votre sac de curiste.



• 2 maillots de bain (ou plus), cela permet d’en changer entre 2 soins afin de ne pas rester avec un maillot de bain humide. Les maillots de bain 1 pièce ou 2 pièces sont autorisés. Les shorts de bain sont interdits.

• Un bonnet de bain confortable, celui-ci est obligatoire.

• Une paire de sandales de piscine antidérapante dédiée à la cure.

• Un sachet plastique afin de mettre votre maillot de bain mouillé après vos soins. Cela permet également de garder le reste de vos affaires au sec.

• Un jeton de casier, celui-ci peut être utile dans certains centres.

• Du matériel de soins spécifiques si vous effectuez une cure thermale en voies respiratoires. Celui-ci vous sera prescrit, par le médecin thermal avant le début des soins.

• Un lot de masques chirurgicaux neufs.

• Une gourde d’eau.

• De quoi vous occuper entre les soins (magazine, livre).

• Le planning de soin, celui-ci est remis par l’accueil du centre au début du séjour.



En fonction des établissements thermaux, les peignoirs et serviettes peuvent êtres prêtées quotidiennement. Renseignez-vous au préalable.



Les documents à ne pas oublier avant votre départ

Avant le départ, il est très important de s’assurer que vous disposez de l’ensemble des documents suivant :

- les papiers d’identités,

- l’accord de prise en charge de la sécurité sociale,

- la carte de mutuelle,

- les comptes rendus d’examens concernant la pathologie liée à la cure thermale.



Vous souhaitez bénéficier d’une cure thermale prise en charge par l’assurance maladie ? Vous retrouverez l’ensemble des démarches, les avis sur les centres thermaux ainsi que les logements dédiés sur Des soins spécifiques seront dispensés aux curistes, à base d’eau, de boue ou de gaz thermal selon la prescription du médecin thermal et la pathologie prise en charge. Afin que tout se déroule au mieux, certaines affaires sont indispensables et doivent être glissées dans votre sac de curiste.• 2 maillots de bain (ou plus), cela permet d’en changer entre 2 soins afin de ne pas rester avec un maillot de bain humide. Les maillots de bain 1 pièce ou 2 pièces sont autorisés. Les shorts de bain sont interdits.• Un bonnet de bain confortable, celui-ci est obligatoire.• Une paire de sandales de piscine antidérapante dédiée à la cure.• Un sachet plastique afin de mettre votre maillot de bain mouillé après vos soins. Cela permet également de garder le reste de vos affaires au sec.• Un jeton de casier, celui-ci peut être utile dans certains centres.• Du matériel de soins spécifiques si vous effectuez une cure thermale en voies respiratoires. Celui-ci vous sera prescrit, par le médecin thermal avant le début des soins.• Un lot de masques chirurgicaux neufs.• Une gourde d’eau.• De quoi vous occuper entre les soins (magazine, livre).• Le planning de soin, celui-ci est remis par l’accueil du centre au début du séjour.En fonction des établissements thermaux, les peignoirs et serviettes peuvent êtres prêtées quotidiennement. Renseignez-vous au préalable.- les papiers d’identités,- l’accord de prise en charge de la sécurité sociale,- la carte de mutuelle,- les comptes rendus d’examens concernant la pathologie liée à la cure thermale.Vous souhaitez bénéficier d’une cure thermale prise en charge par l’assurance maladie ? Vous retrouverez l’ensemble des démarches, les avis sur les centres thermaux ainsi que les logements dédiés sur www.LesCuristes.fr









Dans la même rubrique < > La QVT au coeur des enjeux des entreprises Episode caniculaire : attention aux coups de chaleur !