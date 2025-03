Soins à domicile : les Français les apprécient... à condition d'y avoir accès ! L’association France Assos Santé a récemment publié, les résultats de sa grande enquête exclusive avec BVA/Xsight sur les soins à domicile. Globalement, des retours très positifs des patients ou de leurs proches, sous réserve toutefois, et c’est là l’un des points noirs, de trouver des professionnels de santé et de l’aide à domicile ! PAR SENIORACTU.COM | Publié le 28/03/2025





C’est l’un des principaux résultats de cette enquête*. Parmi les patients pris en charge à domicile, 93% font état d’un sentiment de sécurité et pour une majorité des personnes sondées, les droits fondamentaux des patients sont respectés à commencer par le respect de la dignité (92%) et la clarté des informations fournies (91%).



Ces taux de satisfaction élevés tiennent compte des deux catégories de soins et d’accompagnement à domicile : ceux prodigués dans le cadre d’un suivi post-hospitalisation, en ambulatoire notamment, et ceux qui s’inscrivent dans un parcours de soins au long cours, dans le cadre d’une maladie chronique, d’une perte d’autonomie liée à l’âge, d’un handicap, etc.



Le plébiscite exprimé par les patients ou leurs proches tendrait donc à décrire une expérience globalement très positive des soins médicaux et paramédicaux « à la maison », ainsi que des aides liées à l’accompagnement (aide-ménagère, auxiliaire de vie, etc.), quel que soit le contexte dans lequel ils sont prescrits.



Le tout domicile n’est pour autant pas tout rose… A bien y regarder, la réalité est en effet plus nuancée. Car si les soins accordés à domicile, que ce soit par les médecins et les infirmiers, font l’unanimité, encore faut-il pouvoir en bénéficier ! C’est là que le bât blesse !



Ce constat, et quelques autres, font partie des points d’attention que cette étude a permis d’identifier :

un quart des personnes suivies sur le long cours (dont plus d’un tiers en raison du vieillissement) et 19% des patients en post-hospitalisation ont été confrontés à des difficultés d’accès à des professionnels de santé et à des aides à domicile ou auxiliaires de vie ;

11% d’entre eux ont dû renoncer à des soins, en raison précisément de ces difficultés d’accès à un médecin ou un infirmier, mais aussi, dans une moindre mesure, pour des raisons financières ;

De fortes disparités se font jour, en particulier entre les patients en post-hospitalisation et ceux suivis sur du long terme, et, au sein de ce dernier groupe, les personnes seules et/ou en perte d’autonomie liée à l’âge ont un vécu plus complexe et difficile ;

et plus des deux-tiers (70%) des proches aidants rapportent des impacts négatifs de ce type de prise en charge, en termes organisationnels et de lourdeurs administratives.



« Le virage domiciliaire, conséquence du développement des soins ambulatoires et de la préférence des Français pour les soins à domicile, nécessite des efforts à la hauteur des enjeux, notamment pour faciliter l’accès à tous les professionnels engagés dans ce type de prise en charge. En clair, pour garantir des soins de qualité pour tous, partout » conclut le communiqué de France Assos Santé.



A cet effet, l’association réitère sa demande en faveur du déploiement d’équipes de soins traitantes coordonnées sur tout le territoire.



La proposition de loi relative à l’évolution de la profession d’infirmier qui sera examinée le 10 mars prochain, ainsi que l’accès direct accordé récemment aux infirmiers en pratique avancée (IPA) vont dans le bon sens, mais appellent d’autres mesures conséquentes, telles que le renforcement des structures de soins à domicile, pour répondre à la mutation du système de santé et aux attentes des patients, sans oublier les aidants dont la charge mentale n’est pas mince.



