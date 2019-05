Soin en fin de vie : qu'appelle-t-on "directives anticipées" ?

Il est également important pour les personnes ayant rédigé des directives de faire connaître :

Les directives anticipées permettent d'indiquer en particulier si les personnes souhaitent limiter ou arrêter les traitements en cours, être mises sous respiration artificielle ou encore être soulagées de leurs souffrances même si cela peut conduire à leur décès.Ces directives qui sont écrites sur papier libre doivent être datées et signées. Elles ont une durée de validité illimitée mais elles peuvent à tout moment être modifiées ou annulées.- leur existence, en informant leur médecin et leurs proches ;- et leur lieu de conservation (le dossier médical partagé permet d'ailleurs d'enregistrer ses directives anticipées).